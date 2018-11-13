Нефть марки Brent снизилась в цене до $69 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась примерно на 1% ниже $69 за баррель впервые с 10 апреля текущего года.

Как свидетельствуют данные торгов, минимальная цена сделки составляла $68,9 за баррель.

Цены на нефть снижаются на фоне завершения встречи в Абу-Даби 11 ноября Министерского мониторингового комитета, по итогам которого не был достигнут консенсус о том, надо ли странам ОПЕК+ сокращать добычу в новом году.

В частности, Россия в лице главы Минэнерго Александра Новака такого сценария не исключила, но и не выразила поддержку инициативе. Между тем Саудовская Аравия объявила о сокращении поставок на 0,5 млн баррелей в сутки уже в декабре. Через три недели министры вернутся к обсуждению этого вопроса снова, но уже в Вене.

Следующие переговоры пройдут в Вене 5-7 декабря, когда страны ОПЕК+ должны будут подписать новое соглашение о бессрочном сотрудничестве с января 2019 года.

По состоянию на 6:03 мск вторника стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,1% и составила $69,44 за баррель.

Источник: ТАСС