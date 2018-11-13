Сын Солженицына возглавил Сибирскую генерирующую компанию

Михаил Кузнецов покидает должность генерального директора Сибирской генерирующей компании (СГК), входящей в группу СУЭК. Новым руководителем компании будет назначен Степан Солженицын, ранее работавший старшим партнером в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи».

Михаил Кузнецов занимал должность генерального директора СГК с 1 октября 2013 года. В период его работы компания в срок и в полном объёме завершила реализацию масштабной инвестиционной программы в рамках ДПМ. За счет приобретения новых активов и замещения теплоисточников в городах присутствия установленная электрическая и тепловая мощность СГК увеличились на 40%, количество потребителей тепловой энергии в шести регионах Сибири достигло 5 млн человек.

Деятельность Михаила Кузнецова прокомментировал председатель Совета Директоров АО «СУЭК» Александр Ландиа.

«Задачи, которые стояли перед Михаилом пять лет назад, выполнены. Сегодня компания умеет прогнозировать свое будущее, имеет понятные направления роста, руководствуется продуманными стратегиями развития по основным направлениям деятельности. Но самое главное, – чем Михаил может гордиться, наверное, больше всего – сформирована управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи, команда, нацеленная на результат», — рассказал Александр Ландиа, председатель Совета директоров «СУЭК».

Михаил Кузнецов описал новые вызовы, стоящие перед компанией.

«Сейчас на первый план выходят уже иные задачи. Необходимо совершенствовать внутрикорпоративное управление, интегрировать бизнес-процессы с материнской компанией СУЭК, планировать участие в программе модернизации энергетических мощностей (ДПМ-2). На все эти задачи нужен новый руководитель, обладающий соответствующей подготовкой, опытом работы, а самое главное – с новой мотивацией. Уверен, что Степан Солженицын обладает всеми необходимыми качествами, и с успехом будет выполнять задачи, которые ставит перед компанией жизнь.

Я благодарен акционерам и людям, с которыми работал бок о бок эти годы за совместную работу. Пятилетка работы в СГК была самым результативным периодом в моей жизни, временем, когда мне удалось раскрыть своей потенциал руководителя наилучшим образом», — отметил Михаил Кузнецов, генеральный директор СГК

Новым генеральным директором ООО «СГК» будет назначен Степан Солженицын. На этом посту он будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов.

Степан Солженицын – выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики. В российском офисе «МакКинзи» работал с 2004 года, отвечая за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности.

Источник: sibgenco.online