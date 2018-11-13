Мужчины в России «ослабли»: сидят дома, жалеют себя и пьют

Шведская журналистка заявила, что мужчины в России «ослабли»
Мужчинам в России, «искалеченным» историей страны и «ослабшим», прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским женщинам, такое мнение в своей статье для телевещательной организации SVT высказала шведская журналистка Элин Йонссон.
По словам Йонссон, многие знакомые ей семьи в России сталкиваются с серьезными жизненными трудностями. «В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», — утверждает журналистка.
Подобное, как считает автор, наблюдается и в отношении воспитания детей: ответственность за ребенка, по мнению Йонссон, практически всегда несет женщина. При этом у мужчин есть свои увлечения, работа, а женщины в это время и работают, и воспитывают детей, пишет Йонссон.
«Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что ее начальник — мужчина думает, что она уйдет не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребенком — потому что знает, что ее муж этого делать не будет», — полагает журналистка.
В случае развода супругов дети в России практически всегда остаются с матерью, а отец, в лучшем случае, будет выплачивать алименты, и при этом он может куда-нибудь уехать без мысли о том, что его ребенку необходим отец, пишет Йонссон.
Журналистка, по ее словам, много общалась с людьми на тему того, почему российские мужчины полагают, что не должны нести равную с женщинами ответственность за семью. Многие собеседники винят в сложившейся ситуации «тяжелую» историю России, из-за которой «русские мужчины ослабли».
«Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», — считает автор.
В итоге женщины в России заменяют мужчин и в работе, и в воспитании детей, заключает Йонссон.
Ранее корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль высказала мнение, что программа «Модный приговор» унижает честь женщин, так как ее суть сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде.
Как полагает Крунвалль, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку «женщина всегда не права — то есть она должна измениться».
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, комментируя обвинения журналистки, заявил, что в программе речь идет не о женском унижении, а «о переодевании».
Источник: РИА Новости
А бывает по-другому?) Тут им не Швеция) Не во всем, но с автором я согласна. Не хотят ответственности, многие, очень многие. Сколько у меня знакомых, разного возраста, и тянет женщина и тянет. Есть и семьи, где мужчина зарабатывает, а женщина занимается детьми. Но там совсем другой уровень жизни.
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Можно поподробнее где женщина тянет и тянет, наверно имеется ввиду кассир из супермаркета родившая от охранника оттуда же, который по всем законам физики слился, и она, как больше на брачном рынке невостребованная, на свою зарплату в 18 тысяч содержит себя и дитя, так наверно «тянет и тянет»?
А то у многих женщин сейчас перед глазами бизнес леди на лендровере, привезшая милых дитишек одного к репетитору французского языка и второго на обучение игре на скрипке, при этом модельной внешности папаша, оставил семью по причине наличия более молоденьких дам, и уехал жить в Анапу, на отсуженные у жены денежки.
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Сначала отберут у мужиков мужское, а потом жалуются. Всегда спрашиваю, зачем в семье женщина садится за руль? Да, в некоторых случаях это очень удобно для женщины. Но, это же катастрофически расслабляет мужчин. В магазин заедет сама, с работы — сама, детей заберет, развезет. Мужчина без ответственности. Приложится к бутылочке и опять же — жена за рулем, заберет, отвезет..
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Да не история ослабила мужчин, а пропаганда.
Как коммунисты вытравливали дух мужества, пропагандируя равенство полов, так и нынешние вовсю навязывают стереотипы ущербности.
Так жил и пил после работы среднестатистический человек мужского пола. Зачастую, это было единственным окном в другую реальность, где нет серой, неинтересной жизни, нет вечно
орущей, указывающей как жить, горгоны.
Баба со скалкой, встречающая пьяненького мужичонку в дверях, стала героем карикатур еще в советское время.
Большинство мужчин даже и представить себе не может, что отдавать зарплату жене вовсе необязательно, но даже губительно для семейного бюджета.
https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/17/11/3/vcherashnyaya-zarplata.jpg
Вот нынешние женщины и считают себя равными, а то и выше мужчин, полагая, что можно просто так вот унизить, накричать или даже просто упрекнуть в чем-то главу семьи.
А самое интересное в том, что нынешние феминистки и просто желающие себе сильного и уверенного, сами боятся таких самодостаточных мужиков.
http://www.b17.ru/article/122142/
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Все очень просто .
Женская работа намного легче чем мужская если на женскую работу женщинам еще можно ходить , чтоб что то иметь , а вот мужикам за это что то придется надорвать геморрой .
Есть прожиточный минимум , который как отметка что меньше нельзя а больше никто не заставляет .
Вот тут в Ирландии .
Как живется за минимальную зарплату
https://www.youtube.com/watch?v=mMO44CILboQ
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Бывшие промышленные регионы превращены «перестройщиками» в депрессивные города-тени, без перспектив! «Успешные манагеры» обещали за сырьё всё купить на западе! Купили?! Яхты и виллы! Себе!
Понемногу меняется ситуация к лучшему, но очень медленно. Ломать было проще! Пройдитесь по площадкам «Веги», химзавода, РМЗ, швейной фабрики и др. Развалили структурные предприятия города — город сел на дотации!
Дайте людям цели, горизонт перспектив, достойную зарплату — по-другому заживут.
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Заживут, конечно. Только как свиньи. Зажравшиеся, обрюзгшие и сытые от изобилия. Да нет дорогой Гость. Достойная жизнь человека не зависит от изобилия его имения.
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«Да нет дорогой Гость. Достойная жизнь человека не зависит от изобилия его имения.»
Кто сказал? Чем докажите? По чему вы за меня решаете? В начале давайте все, а не только 10% обожравшегося населения поживем хорошо, достойно зарабатывая на жизнь и отдых за границей, а вот только спустя 10 лет такой изобильной, сытой, достойной жизни для 100% коренного населения России, лично сделаем ВЫВОД! Кто обрюзг, а кто держит себя в руках!
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Да и тут таких полно. Один из них постоянно строчит комменты, борется с религией, выводит на чистую воду президента, обличает власть имущих, у самого ни семьи, ни котёнка ни ребёнка. Инфантильный маменькин сынок.
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Большая просьба не трогать нашего Поросенка Педро. Ему и так нелегко… кругом коррупция, агенты путина… Где уж тут об отношениях будет думать.
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Что привязались к Поросенку? Куда вам до него? Человек занимается научной деятельностью, изучает скопления галактик на карте звездного неба у себя на стене, популяризирует последние достижения в области эволюции, строит планы по эвакуации человечества в другие миры после взрыва нашего Солнца. А вы так и будете сидеть в своём семейном цейтноте. Эх, вы… проигравшие.
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Ну, да, грядущий год Свиньи обещает для него массу открытий! А вдруг он отправится на Марс! Вот повезет…всем..
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