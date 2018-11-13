Мужчины в России «ослабли»: сидят дома, жалеют себя и пьют

Мужчинам в России, «искалеченным» историей страны и «ослабшим», прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук российским женщинам, такое мнение в своей статье для телевещательной организации SVT высказала шведская журналистка Элин Йонссон.

По словам Йонссон, многие знакомые ей семьи в России сталкиваются с серьезными жизненными трудностями. «В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», — утверждает журналистка.

Подобное, как считает автор, наблюдается и в отношении воспитания детей: ответственность за ребенка, по мнению Йонссон, практически всегда несет женщина. При этом у мужчин есть свои увлечения, работа, а женщины в это время и работают, и воспитывают детей, пишет Йонссон.

«Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что ее начальник — мужчина думает, что она уйдет не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребенком — потому что знает, что ее муж этого делать не будет», — полагает журналистка.

В случае развода супругов дети в России практически всегда остаются с матерью, а отец, в лучшем случае, будет выплачивать алименты, и при этом он может куда-нибудь уехать без мысли о том, что его ребенку необходим отец, пишет Йонссон.

Журналистка, по ее словам, много общалась с людьми на тему того, почему российские мужчины полагают, что не должны нести равную с женщинами ответственность за семью. Многие собеседники винят в сложившейся ситуации «тяжелую» историю России, из-за которой «русские мужчины ослабли».

«Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», — считает автор.

В итоге женщины в России заменяют мужчин и в работе, и в воспитании детей, заключает Йонссон.

Ранее корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль высказала мнение, что программа «Модный приговор» унижает честь женщин, так как ее суть сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде.

Как полагает Крунвалль, все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку «женщина всегда не права — то есть она должна измениться».

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, комментируя обвинения журналистки, заявил, что в программе речь идет не о женском унижении, а «о переодевании».

Источник: РИА Новости