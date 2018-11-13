Хлынувшая из трубы горячая вода оставила без тепла 9000 человек в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники МЧС 12 ноября эвакуировали из помещений поликлиники и продуктового магазина 15 человек, путь которым отрезала вода, хлынувшая, по предварительным данным, в результате коммунальной аварии на ул. Котовского в Ленинском районе. Людей выводили по настилам, сооруженным из подручных средств. Пострадавших нет, сообщили в региональном управлении МЧС.

На месте работали аварийные бригады и оперативные службы в том числе группа ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС.

После порыва трубы подачу тепла временно ограничили в 40 многоквартирных жилых домах, 2 детских садах, 1 школе и 2 лечебных учреждениях Кировского и Ленинского районов. Магистрали работали на сниженных параметрах.

К 9 часам утра 13 ноября в Новосибирске полностью восстановлено теплоснабжение пяти социально значимых объектов и 40 жилых домов, где проживают более 9000 человек. Теплоносители начали работу в штатных параметрах после того, как завершились ремонтно-восстановительные работы на поврежденном водопроводе. Во вторник с пяти утра по новосибирскому времени поставка тепла в здания Ленинского и Кировского районов идет в плановом режиме.

Ремонтно-восстановительные работы проводили семь аварийных бригад СИБЭКО. На месте дежурила оперативная группа ГУ МЧС по Новосибирской области. Всего аварию устраняли 63 человека и 20 единиц техники.