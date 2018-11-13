Отключили горячую воду в центре Бердска

Об отключении горячего водоснабжения по ул. Горького сообщили сегодня, 13 ноября, бердский Комбинат бытовых услуг.

Как сообщили в КБУ, это связано с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения по ул. Горького.

-Произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Горького, 1, 3, 5, а также по ул. Ленина, 83 с 9.00 во вторник, — уточнили в КБУ. — Производство ремонтных работ на трубопроводе горячего водоснабжения продолжится ориентировочно до 17.00.