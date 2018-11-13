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Пожаловаться на коррупцию в органах власти и медицине могут жители Бердска

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Пожаловаться на коррупцию в органах власти и медицине могут жители Бердска

Главк МВД по Новосибирской области принимает звонки в течение двух часов 15 ноября. В это же время проконсультируют, куда обращаться, если у вас вымогают деньги.

13.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Пожаловаться на коррупцию в органах власти и медицине могут жители Бердска

В Бердске сторонники Навального вышли с лозунгами против коррупции во власти

В главке МВД по Новосибирской области в четверг состоится «горячая линия» для граждан по вопросам противодействия коррупции, сообщили 13 ноября в региональном полицейском ведомстве.

15 ноября в главном управлении  МВД России по Новосибирской области состоится «горячая линия» связи с населением. Граждане могут задать любой вопрос по теме коррупционных проявлений в органах госвласти, в сфере образования и медицины, а также получить разъяснения о том, что делать и куда обращаться в случае вымогательства незаконного денежного вознаграждения.

На вопросы жителей области ответит старший оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области майор полиции Артур Константинович Пожитнов.

Звонить можно  с 9.00 до 11.00 по телефону 8 (383) 232-27-96.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «В Бердске сторонники Навального вышли с лозунгами против коррупции во власти»

    Похоже, всех остальных коррупция полностью устраивает?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Прости пока — это всё бесполезно.

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