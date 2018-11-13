Пожаловаться на коррупцию в органах власти и медицине могут жители Бердска

В главке МВД по Новосибирской области в четверг состоится «горячая линия» для граждан по вопросам противодействия коррупции, сообщили 13 ноября в региональном полицейском ведомстве.

15 ноября в главном управлении МВД России по Новосибирской области состоится «горячая линия» связи с населением. Граждане могут задать любой вопрос по теме коррупционных проявлений в органах госвласти, в сфере образования и медицины, а также получить разъяснения о том, что делать и куда обращаться в случае вымогательства незаконного денежного вознаграждения.

На вопросы жителей области ответит старший оперуполномоченный по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области майор полиции Артур Константинович Пожитнов.

Звонить можно с 9.00 до 11.00 по телефону 8 (383) 232-27-96.