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Похищенного бизнесмена держали в заложниках и вымогали деньги в Бердске

Четверо жителей Кемеровской области требовали 2 млн рублей, представляясь сотрудниками полиции. Они угрожали подбросить наркотики предпринимателю и посадить его в тюрьму.

13.11.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Похищенного бизнесмена держали в заложниках и вымогали деньги в Бердске
Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовном делу в отношении жителя города Кемерово. Он обвиняется в похищении человека и вымогательств, сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Ранее перед судом за эти же преступления предстали четверо кемеровчан – Жегло, Давлятов, Авдеев и Щербаков. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, из корыстных побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере).

Преступления расследованы первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР.

По версии следствия, организатором преступления был Жегло, который на протяжении длительного времени общался с потерпевшим и знал, что 22.05.2017 тот должен прибыть в Новосибирск с крупной суммой денег. Жертвой нападения стал 31-летний предприниматель, который около 3 лет назад переехал в Новосибирск из Кемеровской области.

Для совершения задуманного Жегло привлек 4 своих друзей, с которыми накануне преступления прибыл в Новосибирск, и под надуманным предлогом организовал встречу с потерпевшим в Первомайском районе Новосибирска.

22 мая 2017 года после встречи потерпевший направился к себе домой, а на пути его в автомобиле поджидали Авдеев, Давлятов и обвиняемый, который скрылся от следствия и находился в розыске. Скрывая свои лица под черными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину и нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего надели потерпевшему на голову черную шапку и перевезли в лесной массив.

Угрожая оружием, похитители потребовали от бизнесмена позвонить своему партнеру и сказать, чтобы тот забрал из его дома деньги, привез их в обусловленное место и передал человеку, который якобы должен отвезти эти деньги одному их партнеров потерпевшего по бизнесу. Таким образом, злоумышленники завладели суммой в 300 тысяч рублей.

После этого сообщники заставили потерпевшего перевести посредством мобильного приложения на указанный ими счет денежные средства возглавляемой предпринимателем организации, похитив еще 144 тысячи рублей.

Узнав, от потерпевшего, что на следующий день на его расчетный счет должны поступить 2 млн рублей, злоумышленники по указанию Жегло и Щербакова, перевезли бизнесмена на арендованную Щербаковым квартиру в Бердске, где удерживали, ожидая поступления денежных средств на счет.

Когда на следующий день партнер потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней, похитители отпустили предпринимателя и передали ему специально приобретенный телефон, по которому ему должны были сообщить о переводе денег (когда они поступят на счет).

Помимо угроз применения физического насилия сообщники убеждали потерпевшего в том, что они являются сотрудниками правоохранительных органов, и в случае невыполнения их требований подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму. Однако бизнесмен требования злоумышленников не выполнил и обратился в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий четверо участников нападения были установлены и задержаны на территории Кемеровской области. Обвиняемый был задержан в сентябре 2018 года.

Уголовное дело рассмотрит по существу Первомайский районный суд Новосибирска.

 


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(1) Комментарий

  1. Гость

    «Мужчины в России «ослабли»: сидят дома, жалеют себя и пьют»
    «…женщины в России заменяют мужчин и в работе, и в воспитании детей, заключает журналистка из Швеции Элин Йонссон.»
    ***
    Походу не все?! =-O ;) %)

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