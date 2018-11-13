КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам студию
Продам 4-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана.
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пожилой мужчина спрыгнул в Димитровского моста в Обь

Пособия на первого ребенка с 1 января 2019 будут платить по-новому

Хлынувшая из трубы горячая вода оставила без тепла 9000 человек в Новосибирске

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

200 ракет выпустили по Израилю

С брошенной у магазина машины катаются дети в Бердске

Сжег паспорт любимой и получи срок ревнивец в Новосибирской области

Отключили горячую воду в центре Бердска

Золотая свадьба: Фантомасу обязаны знакомством супруги из Бердска

Пожаловаться на коррупцию в органах власти и медицине могут жители Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


С брошенной у магазина машины катаются дети в Бердске

Иномарка припаркована в районе дома №4 по ул. Горького. За четыре года продавцы из соседних магазинов ни разу не видели ее владельца.

13.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
С брошенной у магазина машины катаются дети в Бердске

Зимой брошенный автомобиль мешает трактору чистить снег

Четыре года припаркована на ул. Горького возле магазина «Игрушки» иномарка в Бердске. За это время никто не видел ее владельца.

— Автомобиль в нормальном состоянии, только спустило колеса. Я уже 4 года работаю в магазине и ни разу не видела, чтобы к иномарке кто-то подходил. Может, владельца нет в живых. Не могли же просто бросить машину на улице. Номер автомобиля 401 ЕС. Он уже как бельмо на глазу. Зимой машину заносит снегом и ребятишки с нее катаются, как с горки. Конечно, она мешает. Тем же грузовикам, которые в продуктовые отделы привозят товар. Или тракторам, расчищающим снег, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Шкорупская.

По словам Галины Александровны, по данной проблеме она уже обращалась в областную ГИБДД, в бердскую горадминистрацию. Но только машина как стояла возле магазина, так и продолжает стоять. Неужели ее нельзя эвакуировать на стоянку? — задает вопрос бердчанка.

Есть определенные правила, согласно которым нельзя просто так убрать автомобиль с парковки. Необходимо, в первую очередь, установить личность владельца автомобиля, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов. А для этого нужно направить запрос в ГИБДД с просьбой предоставить информацию. Но чтобы сделать запрос, необходимы основания. Поэтому бердчанке необходимо сделать снимок автомобиля и написать заявление с просьбой убрать машину от магазина и прислать все это на электронную почту: ati@berdskadm.ru.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пожилой мужчина спрыгнул в Димитровского моста в Обь Пособия на первого ребенка с 1 января 2019 будут платить по-новому Хлынувшая из трубы горячая вода оставила без тепла 9000 человек в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика