С брошенной у магазина машины катаются дети в Бердске

Четыре года припаркована на ул. Горького возле магазина «Игрушки» иномарка в Бердске. За это время никто не видел ее владельца.

— Автомобиль в нормальном состоянии, только спустило колеса. Я уже 4 года работаю в магазине и ни разу не видела, чтобы к иномарке кто-то подходил. Может, владельца нет в живых. Не могли же просто бросить машину на улице. Номер автомобиля 401 ЕС. Он уже как бельмо на глазу. Зимой машину заносит снегом и ребятишки с нее катаются, как с горки. Конечно, она мешает. Тем же грузовикам, которые в продуктовые отделы привозят товар. Или тракторам, расчищающим снег, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Галина Шкорупская.

По словам Галины Александровны, по данной проблеме она уже обращалась в областную ГИБДД, в бердскую горадминистрацию. Но только машина как стояла возле магазина, так и продолжает стоять. Неужели ее нельзя эвакуировать на стоянку? — задает вопрос бердчанка.

Есть определенные правила, согласно которым нельзя просто так убрать автомобиль с парковки. Необходимо, в первую очередь, установить личность владельца автомобиля, объяснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов. А для этого нужно направить запрос в ГИБДД с просьбой предоставить информацию. Но чтобы сделать запрос, необходимы основания. Поэтому бердчанке необходимо сделать снимок автомобиля и написать заявление с просьбой убрать машину от магазина и прислать все это на электронную почту: ati@berdskadm.ru.