200 ракет выпустили по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю в понедельник вечером порядка 200 ракет, 60 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО «Железный купол». Большая часть ракет упала в незаселенной местности», — говорится в распространенным военными заявлении.

«Сирены продолжают звучать в южных районах Израиля», — говорится в сообщении израильской армии. Военные сообщают, что сирены воздушной тревоги прозвучали и в районе Мертвого моря, предупреждая жителей и туристов о возможных ракетных атаках из сектора Газа.

Израильские военные также сообщили, что одна из ракет попала в автобус на юге страны. По данным газеты Haaretz, один человек получил тяжелые ранения.

Запущенные из сектора Газа ракеты также попали в несколько домов на территории Израиля.

Пресс-служба армии опубликовала видеозапись с одним из домов, получивших повреждения в результате ракетного обстрела. В свою очередь израильская полиция сообщила в Twitter, что «подразделения работают на месте падения ракет, которые упали в городах на юге страны, а также в районе пустыни Негев в незаселенной местности».

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l

— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.