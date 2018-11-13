200 ракет выпустили по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю в понедельник вечером порядка 200 ракет, 60 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО «Железный купол». Большая часть ракет упала в незаселенной местности», — говорится в распространенным военными заявлении.
«Сирены продолжают звучать в южных районах Израиля», — говорится в сообщении израильской армии. Военные сообщают, что сирены воздушной тревоги прозвучали и в районе Мертвого моря, предупреждая жителей и туристов о возможных ракетных атаках из сектора Газа.
Израильские военные также сообщили, что одна из ракет попала в автобус на юге страны. По данным газеты Haaretz, один человек получил тяжелые ранения.
Запущенные из сектора Газа ракеты также попали в несколько домов на территории Израиля.
Пресс-служба армии опубликовала видеозапись с одним из домов, получивших повреждения в результате ракетного обстрела. В свою очередь израильская полиция сообщила в Twitter, что «подразделения работают на месте падения ракет, которые упали в городах на юге страны, а также в районе пустыни Негев в незаселенной местности».
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Выходит эффективность израильского «железного купола» не более 30% чтоли? (60 из 200).
Как-то стремненько….
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