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200 ракет выпустили по Израилю

Одна из ракет попала в автобус на юге страны. Один человек тяжело ранен.

13.11.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
200 ракет выпустили по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю в понедельник вечером порядка 200 ракет, 60 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол», сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«По состоянию на настоящий момент были зафиксированы около 200 ракетных запусков по Израилю, порядка 60 из них перехвачены системой ПВО «Железный купол». Большая часть ракет упала в незаселенной местности», — говорится в распространенным военными заявлении.

«Сирены продолжают звучать в южных районах Израиля», — говорится в сообщении израильской армии. Военные сообщают, что сирены воздушной тревоги прозвучали и в районе Мертвого моря, предупреждая жителей и туристов о возможных ракетных атаках из сектора Газа.

Израильские военные также сообщили, что одна из ракет попала в автобус на юге страны. По данным газеты Haaretz, один человек получил тяжелые ранения.

Запущенные из сектора Газа ракеты также попали в несколько домов на территории Израиля.

Пресс-служба армии опубликовала видеозапись с одним из домов, получивших повреждения в результате ракетного обстрела. В свою очередь израильская полиция сообщила в Twitter, что «подразделения работают на месте падения ракет, которые упали в городах на юге страны, а также в районе пустыни Негев в незаселенной местности».

Ранее представитель полиции Микки Розенфельд написал в Twitter, что ракеты упали на территории городов Сдерот и Офаким на юге Израиля.

В ответ на ракетные обстрелы истребители ВВС Израиля начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.

«Израильские истребители начали наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа», — говорится в сообщении армии.

По данным Sky News Arabia, израильская артиллерия нанесла серию ударов в секторе по позициям контролирующего его движения ХАМАС.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Выходит эффективность израильского «железного купола» не более 30% чтоли? (60 из 200).
    Как-то стремненько….

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