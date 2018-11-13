Слово «невозможно» запретил говорить чиновникам глава Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства запретил чиновникам при нем употреблять слово «невозможно».

На совещании главы районов и городов Башкирии отчитались о работе многофункциональных центров, а также внесли свои предложения по улучшению качества услуг, оказываемых населению. Мэр Учалинского района Фарит Давлетгареев пояснил руководителю региона, что «невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ из-за отсутствия площадок».

«Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности», — заявил Хабиров чиновнику.

«Слово «невозможно» пусть остаётся для вашего внутреннего употребления, а не для работы», — добавил он.

Ранее новый мэр Уфы Ульфат Мустафин на совещании запретил городским чиновникам говорить слово «ориентировочно» и потребовал выражаться конкретнее.

Источник: РИА Новости