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Слово «невозможно» запретил говорить чиновникам глава Башкирии

Хабиров предложил подчиненным в случае невозможности заняться другим делом.

13.11.2018 Фото: Курьер .Среда. Бердск 2 коммент.
 
Слово невозможно запретил говорить чиновникам глава Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства запретил чиновникам при нем употреблять слово «невозможно».

На совещании главы районов и городов Башкирии отчитались о работе многофункциональных центров, а также внесли свои предложения по улучшению качества услуг, оказываемых населению. Мэр Учалинского района Фарит Давлетгареев пояснил руководителю региона, что «невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ из-за отсутствия площадок».

«Прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же не прошу вас навести порядок в своей семье, прошу навести порядок в ваших обязанностях. А если вы мне с ходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности», — заявил Хабиров чиновнику.

«Слово «невозможно» пусть остаётся для вашего внутреннего употребления, а не для работы», — добавил он.

Ранее новый мэр Уфы Ульфат Мустафин на совещании запретил городским чиновникам говорить слово «ориентировочно» и потребовал выражаться конкретнее.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. a.danilov

    где-то уже такое подобное видел.
    Типа «в этом кабинете запрещены слова:…» =)

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  2. Николай

    Евгений Шестерин может пойти дпльше, если запретит говорить слово «надо», будет приветствовать млово «сделали»!

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