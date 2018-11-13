Штрафовать за отсутствие зимней резины не будут в России

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Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи
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До 219 знаков увеличился рекордный адрес жителей микрорайона-призрака в Бердске
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