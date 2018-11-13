Штрафовать за отсутствие зимней резины не будут в России

В России не существует штрафов для водителей за отсутствие зимней резины в холодное время года, сообщил представитель ГИБДД. Таким образом, ведомство опровергло публикации в СМИ о том, что с 11 ноября вступают в силу штрафы за неиспользование зимней резины с указанием предполагаемых сумм.

Накануне вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ предписывает установку зимних шин только на автомобили категорий М1 и N1 — легковые автомобили и грузовые полной массой не более 3,5 тонны (это минивэны и микроавтобусы с 8 пассажирскими местами и пикапы). Также нельзя устанавливать шины разных моделей на одну ось.

В ведомстве подчеркнули, что данный техрегламент — единственный документ, который сейчас регламентирует использование зимних шин. При этом в действующих нормах Кодекса об административных правонарушениях нет ответственности за нарушение техрегламентов Таможенного союза.

Источник: РИА Новости