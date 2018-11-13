Сжег паспорт любимой и получи срок ревнивец в Новосибирской области

Мировой судья Татарского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Татарска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенного из личной заинтересованности), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В суде установлено, что 28 августа 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей девушкой, которая пригрозила ему, что разорвет с ним отношения и уедет от него.

Тогда злоумышленник решил ее никуда не отпускать и сделать всё возможное, чтобы она не уехала. С этой целью он взял ее паспорт и поджёг его. Когда часть страниц сгорела, он потушил удостоверяющий личность документ и отдал его девушке.

Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления в судебном заседании признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением.

Суд назначил ревнивцу наказание в виде 5 месяцев лишения свободы (условно, установив ему испытательный срок в 1 год).