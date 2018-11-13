КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам студию
Продам 4-ую квартиру! 8-913-766-58-50 Светлана
Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана.
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пожилой мужчина спрыгнул в Димитровского моста в Обь

Пособия на первого ребенка с 1 января 2019 будут платить по-новому

Хлынувшая из трубы горячая вода оставила без тепла 9000 человек в Новосибирске

Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

200 ракет выпустили по Израилю

С брошенной у магазина машины катаются дети в Бердске

Сжег паспорт любимой и получи срок ревнивец в Новосибирской области

Отключили горячую воду в центре Бердска

Золотая свадьба: Фантомасу обязаны знакомством супруги из Бердска

Пожаловаться на коррупцию в органах власти и медицине могут жители Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Сжег паспорт любимой и получи срок ревнивец в Новосибирской области

Девушка пообещала разорвать с ним отношения и уехать. В отместку молодой человек уничтожил удостоверение личности подруги. Суд дал ему 5 месяцев лишения свободы условно.

13.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Сжег паспорт любимой и получи срок ревнивец в Новосибирской области
Мировой судья Татарского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Татарска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенного из личной заинтересованности), сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В суде установлено, что 28 августа 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей девушкой, которая пригрозила ему, что разорвет с ним отношения и уедет от него.

Тогда злоумышленник решил ее никуда не отпускать и сделать всё возможное, чтобы она не уехала. С этой целью он взял ее паспорт и поджёг его. Когда часть страниц сгорела, он потушил удостоверяющий личность документ и отдал его девушке.

Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления в судебном заседании признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением.

Суд назначил ревнивцу наказание в виде 5 месяцев лишения свободы (условно, установив ему испытательный срок в 1 год).


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пожилой мужчина спрыгнул в Димитровского моста в Обь Пособия на первого ребенка с 1 января 2019 будут платить по-новому Хлынувшая из трубы горячая вода оставила без тепла 9000 человек в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика