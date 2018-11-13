Золотая свадьба: Фантомасу обязаны знакомством супруги из Бердска

21-летняя Людмила встретила своего супруга и влюбилась в него с первого взгляда. Они и сейчас, по прошествии полувека, смотрят друг на друга с особой нежностью.

— Мы с подругой вышли из летнего кинотеатра, как раз шел «Фантомас», и видим два парня напросились нас проводить. Мы подумали, почему бы и нет? Говорят, противоположности притягиваются. Это про нас. Он активный, обожал спорт — лыжи и футбол, а я спокойная, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Матвеевна.

Дружили меньше года. Жили на подселении, поэтому тихонечко расписались 4 октября. А свадьбу сыграли в новогоднюю ночь. Позвали друзей, знакомых. Невеста по этому поводу сшила белый костюм. В то время жили небогато, поэтому в качестве свадебного подарка была посуда, которая бережно хранится до сих пор.

В 22 года у нее родился первый сын. Всего у Дубровиных 7детей, 12 внуков, 1 правнук.

На вопрос, как успевала воспитывать столько детей Людмила Матвеевна улыбаясь и говорит, что ей всегда и во всем помогал ее муж:

— Дети выросли, мы и не заметили. Конечно, часть обязанностей по дому супруг взял на себя, как по-другому? В многодетной семье только так. Муж во всем мне помогает, и картошку почистить, и морковку.

Активный досуг

Дети не сидели дома. Занимались в СЮТе. Катались на санках. Мы всех наденем и на горку. Свяжем их на санках веревками и паровозиком с горы! Весной на демонстрации ходили. Для семьи Дубровиных это было целое событие. Сейчас бердчане занимаются с внуками и трудятся даче.

Почему сейчас много разводятся, особенно молодые? Некоторым кажется что жизнь в браке будет легкой и безоблачной. На самом деле ,семья- это каждодневный труд без перерыва на обед и выходных.

— Нас так воспитали, что женились, значит — живите, — убеждена супруга. — Нужно нести ответственность за свой выбор. Важно уступать друг другу. Жена должна быть хозяйкой. За детьми следить и мужу не забывать уделять время и внимание. Хвалить его, поддерживать. Тогда он горы свернет. Не зацикливаться на мелочах. У каждого свои недостатки, но когда вам хочется обидеться на мужа, вспомните, что из десятков вариантов вы выбрали именно его?

Не стоит забывать о себе. Не нужно растворятся в партнере. Глава семейства, к примеру, ходит на танцы. По семейной традиции отмечают все праздники вместе.

На золотой юбилей дети подарили золотые серьги, приготовили праздничную программу. Мэр поздравил. Начальник отдела ЗАГС Бердска Лариса Крокус подарила им букет и отметила, что такие события очень волнительные:

— 50 лет назад вы соединили ваши судьбы. Были не только легкие моменты, но и тяжелые. Но до сих пор вы сохранили бережное, нежное отношение друг к другу. Вы показываете нам, что можно и нужно стремиться остаться парой на всю свою жизнь. Это такая редкость.

По мнению Людмилы Матвеевны, самое главное богатство семьи — дети и внуки.

— Они у нас замечательные! Я бесконечно благодарна судьбе, что тогда, в том далеком 1968 году, я встретила свою половинку, заботливого и нежного. И в этом нам помог Фантомас. Ведь если бы я тогда не пошла в кино, разве бы мы познакомились?