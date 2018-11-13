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Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи

Гороскоп-2019, что подарить, куда поехать, как провести каникулы читайте в новогоднем спецпроекте « С Новым годом!»

13.11.2018 Нет комментариев

С Новым 2019 годом!

ДО НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО ГОДА:
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Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи
Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи
Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи
Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи
Письмо
Деду Морозу
Чтобы Новый год был еще веселее для вас подборка тостов! Выучите или скопируйте себе несколько штук и порадуйте близких и друзей теплыми словами в Новогоднюю ночь!
Будь
здоров!
Кстати, можно позвонить другу/родным по скайпу, вотсапу, телеграмму и даже телефону и поздравить тостом из другого города!
В гости Новый год вот-вот нагрянет.
На пороге он, наверное, стоит.
И шампанское в бокале уж играет,
Рядом елочка прекрасная горит.

еще больше тостов
Новый год: готовимся, встречаем и празднуем год Желтой Свиньи
Самый сказочный праздник Новый год уже
на пороге! Спешите выбрать место и определиться, с кем и где вы будете встречать его. Необходимо купить подарки своим близким, рассмотреть варианты путешествий и мест отдыха на новогодние каникулы и еще много приятных хлопот несет этот праздник….

А мы, дорогие наши читатели, постараемся вам помочь в этом! И пусть этот год принесет вам как можно больше позитива, хорошего настроения и новых впечатлений!
С уважением, коллектив
«Издательского дома «БукЪвица»

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