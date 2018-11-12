Спасли от огня частный дом пожарные Бердска

В седьмом часу вечера в понедельник, 12 ноября, загорелись надворные постройки у частного дома №110 на ул. Пушкина в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» хозяин дома, сгорели баня и гараж. Распространение огня на жилой дом не допустили пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия. За что погорелец им благодарен — отстояли дом. Хотя, говорит, еще не заходили в дом, поэтому неизвестно, что там внутри. Но точно, что все пропиталось дымом от пожарища.

Автор видео Анастасия Солодкова

На место происшествия приезжали полицейские и скорая помощь. Но их помощь не понадобилась. Огнеборцы за считанные минуты сбили открытое пламя. Но им еще предстоит разобрать сгоревшие конструкции, поскольку в бане и гараже рухнула крыша, а потом пролить тлеющее пепелище, чтобы не допустить повторного пожара.

-Сейчас будут разбирать завалы — то, что обвалилось, чтобы пролить, — прокомментировал дознаватель ОНД, которому предстоит после тушения определить причины пожара.

Пожарные выяснили, не хранил ли хозяин в гараже газовые баллоны или канистры с топливом.

Сестра хозяйки горевшей усадьбы полагает, что загорелось от печной трубы в бане, когда сильно протопили.

-Слава богу, что дом не сгорел в зиму, что все живы и здоровы. Топили баню, она загорелась. Ветер сегодня, — рассказала она «Курьер. Среда. Бердск». — У них во дворе баня и гараж под одной крышей. Пожарные говорят, что если бы и дом был под одной крышей, то обязательно сгорел бы.