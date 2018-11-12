Спасли от огня частный дом пожарные Бердска

Близкое расположение гидранта позволило быстро справиться с огнем
В седьмом часу вечера в понедельник, 12 ноября, загорелись надворные постройки у частного дома №110 на ул. Пушкина в Бердске.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» хозяин дома, сгорели баня и гараж. Распространение огня на жилой дом не допустили пожарные, оперативно прибывшие на место происшествия. За что погорелец им благодарен — отстояли дом. Хотя, говорит, еще не заходили в дом, поэтому неизвестно, что там внутри. Но точно, что все пропиталось дымом от пожарища.
Автор видео Анастасия Солодкова
На место происшествия приезжали полицейские и скорая помощь. Но их помощь не понадобилась. Огнеборцы за считанные минуты сбили открытое пламя. Но им еще предстоит разобрать сгоревшие конструкции, поскольку в бане и гараже рухнула крыша, а потом пролить тлеющее пепелище, чтобы не допустить повторного пожара.
-Сейчас будут разбирать завалы — то, что обвалилось, чтобы пролить, — прокомментировал дознаватель ОНД, которому предстоит после тушения определить причины пожара.
Пожарные выяснили, не хранил ли хозяин в гараже газовые баллоны или канистры с топливом.
Сестра хозяйки горевшей усадьбы полагает, что загорелось от печной трубы в бане, когда сильно протопили.
-Слава богу, что дом не сгорел в зиму, что все живы и здоровы. Топили баню, она загорелась. Ветер сегодня, — рассказала она «Курьер. Среда. Бердск». — У них во дворе баня и гараж под одной крышей. Пожарные говорят, что если бы и дом был под одной крышей, то обязательно сгорел бы.
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А вот если бы пожарная часть была в центре города, то баня и гараж не сгорели бы.
Как-то надо организовываться гражданам, в т.ч. и бывшим погорельцам.. Собирать подписи, писать петиции губернатору, или в различные министерства, чтобы добиться создания пожарной бригады в ЦЕНТРЕ БЕРДСКА.
Иначе, это просто похоже на игру в русскую рулетку…
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Поддерживаю!
Город растет вширь и ввысь, а пожарные части — все те же. Да еще с таким скудным оборудованием!
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Баня то ещё томится….завтра наверное готова будет!
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