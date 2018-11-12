Мерз 40 минут в ожидании маршрутки №18 пассажир в Бердске

В ожидании маршрутки долго мерз на остановке житель Бердска.

— Возмущен работой маршруток, конкретно №18, 11 ноября я на остановке «Лунная» ожидал маршрутку 40 минут с 19. 10 до 19. 50, то есть ни одной маршрутки на линии уже не было. Таких примеров можно привести очень много, особенно в вечерние и утренние часы. Такое впечатление, что люди занимаются частным извозом: хочу еду — хочу не еду. Виновником этого бардака я считаю администрацию города и конкретно транспортного отдела. Пора уже подключится мэру и депутатам к вопросу работы маршруток и навести порядок, — возмущался Алексей Михайлович.

На работу данного маршрута уже давно поступают жалобы. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в августе бердчанка пожаловалась, что утром по воскресеньям невозможно уехать на работу в сторону «Юбилейного». Водители маршрута №18 пропускают утренние рейсы.

После того, как на kurer-sreda.ru прошла данная информация, отдел транспорта и дорожного хозяйства мэрии взял на контроль данный маршрут. Специалисты проводили утренние и вечерние рейды.

Перевозчик «Экспресс-Сервис», часть машин которого ходят по маршруту №18, заявил, что сходы бывают разные, в том числе и связанные с поломкой. Водителей, которые по своему усмотрению сходят с линии, вызывают на комиссию и принимают меры, вплоть до увольнения.

Как пояснили в отделе транспорта и дорожного хозяйства, последние месяцы сотрудники отдела ежедневно контролировали работу маршрута №18. Работали с бригадирами, проводили собрания, отслеживали маршруты по ГЛОНАССу. Сходов без уважительной причины с рейсов не было зафиксировано. Но последние несколько дней из-за объективных причин рейды были приостановлены. И маршруточники, видимо, расслабились. Теперь работа по отслеживанию маршрута №18 продолжится, заверили в отделе транспорта.

В отделе транспорта и дорожного хозяйства полагают, что беспорядок на маршруте №18 происходит из-за несогласованности действий работающих на линии перевозчиков. Но все же бывает немало и объективных причин. Например, когда машины застревают в пробках на федеральной трассе. Случаются и поломки.