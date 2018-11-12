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Вычеркнут детей при подсчете платы за мусор в школах и детсадах Бердска

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Вычеркнут детей при подсчете платы за мусор в школах и детсадах Бердска

Как юрилицо образовательное учреждение может заключить договор с региональным оператором на вывоз мусора по факту.

12.11.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Вычеркнут детей при подсчете платы за мусор в школах и детсадах Бердска

Юрлица будут вывозить мусор из контейнеров по заявительной системе

Как будут начислять норматив по мусору на каждого ребенка обсуждали на прошлой неделе на совещании по обращению твердых коммунальных отходов в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов из многоэтажек, частного сектора и организаций.

Вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будут полностью распространяться все субсидии и льготы. На услугу добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без дополнительной оплаты. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Норматив — 6 литров мусора в сутки на одного человек или 2, 38 куб. м в год.

— Дети ходят в школу, музыкальную школу, в художественную школу. Как будет считаться мусор на них? Два раза, три раза, пять раз? Один и тот же ребенок пошел в общеобразовательную школу, после направился в музыкальную школу, затем на занятия в спортивную секцию, потом пришел домой, где его еще раз посчитали, — отметила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Этот вопрос нужно адресовать не региональному оператору, а федеральному законодательству и департаменту по тарифам, отметила руководитель ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

— Есть норматив ля каждого юридического лица, школы, детского сада, музыкальной школы. Норматив установлен методикой РФ и установлен департаментом. Для того, чтобы предоставить образовательную услугу ученику, работают учителя. Ребенок на уроках труда делает какие-то поделки — собирается мусор, есть уборщица, которая собирает отходы. Мусор образовывает предприятие, которое оказывает услугу. Вот оно и платит, не ребенок. В каждой школе есть контейнер. Все они заменены. Была выведена норма на учащегося. Какая-то школа будет образовывать мусора меньше, какая-то больше. Расчет по факту, — объяснила Анисимова.

Сотрудник управления образования и молодежной политики рассказала, что у них есть детсад из двух зданий. Наполняемость контейнеров и вывоз мусора, два раза в неделю, всех устраивает. Норматив составляет 176 куб. м. При нормативе, где берется в учет каждый воспитанник, цифра увечится до 380 куб. м, отметила бердчанка.

— Я вам предлагаю зайти на сайт регионального оператора «Экология-Новосибирск», взять заявку для юридического лица и оформить таким образом, что вы хотите получить услуги по заявочной системе, по факту. Прописать, какая у вас площадка. И вы будете платить по факту, — объяснила Анисимова.


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