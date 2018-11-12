Вычеркнут детей при подсчете платы за мусор в школах и детсадах Бердска

Как будут начислять норматив по мусору на каждого ребенка обсуждали на прошлой неделе на совещании по обращению твердых коммунальных отходов в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов из многоэтажек, частного сектора и организаций.

Вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будут полностью распространяться все субсидии и льготы. На услугу добавят НДС 20%, в тариф включат негативное воздействие на окружающую среду, транспортные услуги и деятельность регионального оператора. У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без дополнительной оплаты. Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Норматив — 6 литров мусора в сутки на одного человек или 2, 38 куб. м в год.

— Дети ходят в школу, музыкальную школу, в художественную школу. Как будет считаться мусор на них? Два раза, три раза, пять раз? Один и тот же ребенок пошел в общеобразовательную школу, после направился в музыкальную школу, затем на занятия в спортивную секцию, потом пришел домой, где его еще раз посчитали, — отметила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Этот вопрос нужно адресовать не региональному оператору, а федеральному законодательству и департаменту по тарифам, отметила руководитель ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

— Есть норматив ля каждого юридического лица, школы, детского сада, музыкальной школы. Норматив установлен методикой РФ и установлен департаментом. Для того, чтобы предоставить образовательную услугу ученику, работают учителя. Ребенок на уроках труда делает какие-то поделки — собирается мусор, есть уборщица, которая собирает отходы. Мусор образовывает предприятие, которое оказывает услугу. Вот оно и платит, не ребенок. В каждой школе есть контейнер. Все они заменены. Была выведена норма на учащегося. Какая-то школа будет образовывать мусора меньше, какая-то больше. Расчет по факту, — объяснила Анисимова.

Сотрудник управления образования и молодежной политики рассказала, что у них есть детсад из двух зданий. Наполняемость контейнеров и вывоз мусора, два раза в неделю, всех устраивает. Норматив составляет 176 куб. м. При нормативе, где берется в учет каждый воспитанник, цифра увечится до 380 куб. м, отметила бердчанка.

— Я вам предлагаю зайти на сайт регионального оператора «Экология-Новосибирск», взять заявку для юридического лица и оформить таким образом, что вы хотите получить услуги по заявочной системе, по факту. Прописать, какая у вас площадка. И вы будете платить по факту, — объяснила Анисимова.