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Трамп обсудил санкции с Путиным за ланчем

Среди тем лидеров двух стран, а также президента Франции и канцлера Германии ракеты малой и средней дальности, ситуацию в Сирии и торговлю.

12.11.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Трамп обсудил санкции с Путиным за ланчем
Американский лидер Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс.

«Во время ланча президент был вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, и многими другими лидерами, — сказала Сандерс. — Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею».

«У них была хорошая и продуктивная дискуссия во время двухчасового ланча», — добавила Сандерс.

Разговор с Трампом
Ранее Путин сообщил, что ему удалось побеседовать с Трампом в ходе мероприятий в Париже.
«Да», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли им с Трампом пообщаться. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент РФ ответил: «Хорошо».

На выходе из ворот Елисейского дворца Путин вновь поднял вверх большой палец. Ранее этот жест он продемонстрировал сегодня, приветствуя Трампа при встрече у Триумфальной арки после того, как они обменялись рукопожатием. Главы двух государств похлопали друг друга по плечу, после чего заняли свои места среди лидеров, приехавших во французскую столицу на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Планы встречи лидеров России и США на саммите G20
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что железобетонных договоренностей по встрече Путина и Трампа на предстоящем саммите G20 в Аргентине пока нет.

«Меняются постоянно обстоятельства и у американских коллег, возможно, они будут меняться и у нас. Поэтому сейчас пока каких-то железобетонных договоренностей нет, четко сказать не можем», — заявил Песков в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале Россия-1.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что количество проблем в повестке двусторонних отношений Москвы и Вашингтона с каждым днем становится больше.

«Тем не менее, все равно с каждым новым днем количество проблем на повестке дня двусторонних отношений меньше не становится. Я бы сказал, что их становится, наверное, больше», — сказал Песков.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Человек

    Мдааааааааааа…..Ох уж эта политика!
    С одной стороны меньше проблем,а с другой стороны — прибавилось! Наверное,так будет всегда.
    И тем более,если Франция совместно с Германией и другими евространами собираются создавать свою общую,европейскую армию — тогда вопрос,а что же с НАТО,куда она денется или так же останется?
    Человек ——- *IN LOVE*

    Thumb up 0 Thumb down 2

  2. Аноним

    ага… Сидят такие Трамп, Макрон и Меркель :
    -Ой, а это кто к нам за санкциями пришел?! )))

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  3. Новый мэр

    Боже сколько радости? Трамп Путину ручку пожал :-D

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