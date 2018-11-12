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380 тысяч налоговых уведомлений ждут своих владельцев на почте в Бердске

В Минфине Новосибирской области отметили, что из-за низкого поступления имущественных налогов бердчан страдает консолидированный бюджет области.

12.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
380 тысяч налоговых уведомлений ждут своих владельцев на почте в Бердске

В Бердске не слишком охотно платят налоги

На совещании в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области бердским чиновникам был озвучена информация о низком поступлении имущественных налогов в консолидированной бюджет области. Причина — недостаточно четкая работа почтовых подразделений по направлению уведомлений налогоплательщиков. По данным налоговой службы в бердских отделениях почты хранятся порядка 380 тысяч налоговых уведомлений, которые не доведены до налогоплательщика.

— Высказана большая просьба всеми доступными способами донести указанную информацию до налогоплательщиков и учреждений, которые к этому причастны. Хотелось бы напомнить, что отсутствие налоговых уведомлений не снимает от ответственности их своевременной оплате. Вопрос этот рутинный, но очень важный, — сообщил на расширенном совещании при главе Бердска начфин горадминистрации Евгений Шмендель сегодня, 12 ноября.

Он подчеркнул, что срок оплаты имущественных налогов заканчивается 1 декабря. В случае, если уведомление не дошло до адресата — это не является причиной отказа оплаты налога. Шмендель отметил, что уведомление можно получить в почтовом отделении или, в крайнем случае, в налоговом органе.

Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал информацию тем, что проблемы по оплате налогов кроются не в почте, а  налогоплательщиках.

— Почта нам разносить по домам уведомления не будет. Нужно сходить и его забрать, — констатировал Шестернин.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «— Почта нам разносить по домам уведомления не будет. Нужно сходить и его забрать, — констатировал Шестернин.»

    Да ладно? Может мне за них ещё посылки по стране бесплатно развозить начать? И с воровством почтовых отправлений лично начать бороться? За что их главный почтальон 100 лимонов в месяц получает?

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