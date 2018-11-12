380 тысяч налоговых уведомлений ждут своих владельцев на почте в Бердске

На совещании в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области бердским чиновникам был озвучена информация о низком поступлении имущественных налогов в консолидированной бюджет области. Причина — недостаточно четкая работа почтовых подразделений по направлению уведомлений налогоплательщиков. По данным налоговой службы в бердских отделениях почты хранятся порядка 380 тысяч налоговых уведомлений, которые не доведены до налогоплательщика.
— Высказана большая просьба всеми доступными способами донести указанную информацию до налогоплательщиков и учреждений, которые к этому причастны. Хотелось бы напомнить, что отсутствие налоговых уведомлений не снимает от ответственности их своевременной оплате. Вопрос этот рутинный, но очень важный, — сообщил на расширенном совещании при главе Бердска начфин горадминистрации Евгений Шмендель сегодня, 12 ноября.
Он подчеркнул, что срок оплаты имущественных налогов заканчивается 1 декабря. В случае, если уведомление не дошло до адресата — это не является причиной отказа оплаты налога. Шмендель отметил, что уведомление можно получить в почтовом отделении или, в крайнем случае, в налоговом органе.
Мэр Бердска Евгений Шестернин прокомментировал информацию тем, что проблемы по оплате налогов кроются не в почте, а налогоплательщиках.
— Почта нам разносить по домам уведомления не будет. Нужно сходить и его забрать, — констатировал Шестернин.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
«— Почта нам разносить по домам уведомления не будет. Нужно сходить и его забрать, — констатировал Шестернин.»
Да ладно? Может мне за них ещё посылки по стране бесплатно развозить начать? И с воровством почтовых отправлений лично начать бороться? За что их главный почтальон 100 лимонов в месяц получает?
4 0