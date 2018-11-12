Аудит онкопомощи проводят в Новосибирской области

Решения о новых подходах к совершенствованию системы онкопомощи в регионе будут приниматься по результатам проведения аудита работы в отрасли. Об этом заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на пресс-конференции 9 ноября, сообщили в регионлаьном правительстве.

Как отметил министр, качеству лечения онкозаболеваний в регионе уделяется повышенное внимание. Для этого на регулярной основе проводится работа по технической модернизации оборудования, развитию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров.

«Мною было инициировано проведение аудита онкологической службы Новосибирской области – чтобы адекватно проанализировать и оценить состояние этого направления, его возможности и потенциал. В аудит входит проверка абсолютно всей онкослужбы – наличие коек, условия пребывания пациентов, количество онкологов, техника и инфраструктура. На основании полученной информации будет принято решение о новом подходе к системе онкопомощи региона», – подчеркнул Константин Хальзов.

В частности, речь идет о строительстве нового онкологического центра в Новосибирской области. До конца 2018 года губернатору Андрею Травникову будет предоставлено медико-техническое обоснование, а в 2019 году завершится работа над проектом онкоцентра. В настоящий момент ведется подготовка необходимой документации. Ожидается, что строительство начнется в 2020 году.

«Важно не терять время, ожидая нового онкоцентра, а уже сейчас проводить комплексные мероприятия, чтобы в корне изменить и улучшить ситуацию. Новые подходы необходимо внедрять уже сегодня, задействовав весь имеющийся медицинский и научный потенциал и возможности», – сообщил глава минздрава.

Константин Хальзов обратил внимание, что повышенное внимание уделяется внедрению маршрутизации в систему онкопомощи – данный вектор охватывает все этапы наблюдения и лечения пациентов, от первичного звена медицины (ФАПы и поликлиники) до оказания высокоспециализированной медицинской помощи. Среди ожидаемых результатов от маршрутизации – создание Единой онкологической регистратуры.

Большое внимание в регионе направлено на обучение высококвалифицированных кадров. Так, сейчас на кафедре онкологии профессиональную переподготовку проходят 50 врачей, переучивающиеся с других специальностей.

По словам главного онколога Новосибирской области Владимира Войцицкого, имеющаяся в регионе инфраструктура позволяет решать стоящие перед отраслью проблемы. «Перед нами стоит задача раннего выявления заболевания, проведения своевременной диспансеризации населения. От этого намного зависит качество и успешность последующего лечения», – подчеркнул Владимир Войцицкий.