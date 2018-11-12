Спрятать памятник Сталину хочет худсовет Новосибирска

Художественный совет мэрии Новосибирска оказался против памятника Иосифу Сталину. Активистам предложили установить его на какой-нибудь частной и огороженной территории.

Заседание худсовета под председательством Александра Ложкина прошло 9 ноября.

«Худсовет отклонил предложения инициативной группы о установке памятника Сталину на площади Сибиряков-Гвардейцев, в сквере Ефремова либо у Дома Офицеров. Рекомендовали им рассмотреть место на огороженной, частной территории обкома КПРФ на Большевисткой», — написал в фейсбуке депутат горсовета Дмитрий Прибаловец.

Вопрос установки бюста Сталина обсуждается в Новосибирске уже несколько лет. Активист Алексей Денисюк считает, что образ вождя нужно разместить «в исторически значимой, центральной части города».

Источник: тайга.инфо