Разогнали запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы» в Новосибирске

Новосибирские полицейские пресекли деятельность запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщил на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник замначальника полиции ГУ МВД России по региону Олег Ольнев.

«В рамках реализации мер по предотвращению экстремистских проявлений пресечена деятельность местной христианской религиозной организации «Свидетели Иеговы», замеченной в Новосибирске, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ», — сказал он.

В организацию входило 15 человек, уточнил он.

У организатора группы и активных участников при обысках изъята литература религиозной организации «Свидетели Иеговы», средства мобильной связи и электронные носители информации.

«В отношении организатора организации возбуждено уголовное дело, он задержан в порядке ст.91 УПК РФ», — сказал Ольнев.

Источник: interfax-russia.ru