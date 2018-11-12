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Роскосмос отказывается от ракеты «Союз-ФГ»

После крушения 11 ноября решено, что со следующего года космический корабль на орбиту будет выводить другая ракета-носитель.

12.11.2018 Нет комментариев
 
Роскосмос отказывается от ракеты Союз ФГ

Роскосмос прекратит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ» в конце следующего года. Об этом в Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что с января 2020 года космический корабль «Союз МС» на орбиту будет выводить ракета-носитель «Союз-2.1.а».

Напомним, 11 октября во время запуска «Союза МС» к МКС произошла авария. Происходящее зафиксировали бортовые камеры.

На записи хорошо видно, как «Союз-ФГ» набирает высоту. На 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока. Два из них отошли от ракеты в штатном режиме, а блок «Д» — нет. Он носовой частью ударил центральный блок «А» около бака с горючим, произошла разгерметизация.

Ракета-носитель развалилась на части на 119-й секунде после старта с Байконура и не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы благодаря уникальной системе аварийного спасения. Им удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Комиссия, расследовавшая причины ЧП, пришла к выводу, что авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке пакета ракеты на космодроме Байконур.

 

Источник: РГ


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