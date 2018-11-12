Роскосмос отказывается от ракеты «Союз-ФГ»

Роскосмос прекратит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ» в конце следующего года. Об этом в Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что с января 2020 года космический корабль «Союз МС» на орбиту будет выводить ракета-носитель «Союз-2.1.а».

Напомним, 11 октября во время запуска «Союза МС» к МКС произошла авария. Происходящее зафиксировали бортовые камеры.

На записи хорошо видно, как «Союз-ФГ» набирает высоту. На 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока. Два из них отошли от ракеты в штатном режиме, а блок «Д» — нет. Он носовой частью ударил центральный блок «А» около бака с горючим, произошла разгерметизация.

Ракета-носитель развалилась на части на 119-й секунде после старта с Байконура и не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы благодаря уникальной системе аварийного спасения. Им удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Комиссия, расследовавшая причины ЧП, пришла к выводу, что авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке пакета ракеты на космодроме Байконур.

При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем «Союз МС». В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 г. «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а» — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.

Источник: РГ