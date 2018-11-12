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Фекальный потоп: Ветошью неизвестный забил канализацию Бердска

На этот раз тряпки оказалась в коллекторе поселка Светлого. Мэр города предложил найти виновников подпора вместе с начальником полиции.

12.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Фекальный потоп: Ветошью неизвестный забил канализацию Бердска

Коммунальные проблемы беспокоят жителей поселка Светлого не один год

Из канализационного коллектора поселка Светлого сотрудники муниципального Комбинат бытовых услуг извлекли ветошь. Об этом сообщил на расширенном совещании при главе города директор бердского КБУ Владимир Воспанчук сегодня, 12 ноября. Для ее извлечения потребовалось остановка работы КНС-2. Сегодня специалисты бердского КБУ очищают снег над КНС-1, чтобы произвести дальнейшие работы по поиску ветоши в канализации поселка Светлого.

— Я понимаю, если бы там было производство, но там частный сектор. Кто и какую цель преследует такого рода вещами заниматься? Давайте в нашу полицию подадим заявку? Я не склонен считать, что это диверсия. Кому то нужно одним и тем же заниматься и кидать ветошь, чтобы забивать колодцы? Технология проблемы создается одна и та же. Нужно продумать организационные и технические вопросы, либо ковку ставить, — предложил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Воспанчук сообщил, что на всех канализационных колодцах поселка Светлого поставить ковку не удастся, а из полиции приходят отказы на возбуждение уголовного дела. Все же мэр Бердска предложил обсудить возможные варианты предупреждения канализационного затора вместе с начальником полиции Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал, что работа КНС поселка Светлого была приостановлена из-за того, что неизвестный залил канализацию бетоном. Комитет по чрезвычайным ситуациям выдал постановление и присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации. Но так как моментально решить проблему было нельзя, то на некоторое время стоки выпускали в реку Шадриха.


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(1) Комментарий

  1. Сергей

    Ну так постоянно частные машины сливают фекалии в канализацию, что в новом поселке в речкуновке, что в светлом, постоянно стоят машины и постоянно бегут ручьи…

    Thumb up 2 Thumb down 0

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