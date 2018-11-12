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За убийство полицейского 23 года строго режима дал суд Новосибирска

Наказание настигло преступника через 12 лет. При попытки задержания за смертельное избиение новосибирец начал отстреливаться. Одного полицейского убил, второго ранил в живот.

12.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За убийство полицейского 23 года строго режима дал суд Новосибирска

Задержать убийцу удалось лишь через 7 лет

Суд Новосибирска приговорил к 23 годам колонии местного жителя, которого обвиняли в убийстве преследовавшего его полицейского, а также в ранении второго стража порядка и совершении еще одного тяжкого преступления, сообщили в региональном управление СКР.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении в отношении 32-летнего мужчины.

По данным следствия, вечером 19 декабря 2006 года подсудимый Роман Литвинов с компанией в Ленинском районе Новосибирска жестоко избил мужчину, который впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Его объявили в розыск, а ночью 21 марта 2013 года полицейские попытались задержать Литвинова.

— Мужчина, скрываясь от полиции, выстрелил в двух преследовавших его полицейских из неустановленного огнестрельного оружия. Один из стражей порядка скончался на месте, а второй получил ранение брюшной полости, которое было оценено как тяжкий вред его здоровью, — рассказали в СК.

В июле 2017 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено, он был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда Роман Литвинов приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.


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