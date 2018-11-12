Штрафы пока не грозят самозанятым

Штрафные санкции не будут применяться в течение первого года экспериментального введения налога на профессиональный доход для самозанятых, сказал журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Мы договорились с налоговой службой (ФНС — ред.) о том, что штрафы в течение, по крайней мере, первого года эксперимента налоговая служба просто не будет применять», — сказал он, добавив, что эта позиция согласована также с министерством финансов РФ.

Он напомнил, что аналогичная договоренность была при введении обязательности применения контрольно-кассовой техники. «У нас есть опыт прохождения контрольно-кассовой техники. Помните, как бизнес боялся, что будут применяться штрафные санкции по применению контрольно-кассовой техники. И тогда мы тоже договаривались с налоговой службой о том, что в тестовом режиме мы год никакие штрафы не применяли», — отметил Макаров.

«Но это не значит, что этих штрафных санкций не должно быть в законе. Штрафные санкции должны быть, они дисциплинируют», — добавил депутат. Согласно законопроекту, тот, кто добровольно принял решение зарегистрироваться как самозанятый, и впоследствии не оформил фискальный чек, при первом подобном нарушении должен будет заплатить штраф в размере 20% от полученной суммы. Если же в течение полугода нарушение совершается повторно, то в этом случае взыскание штрафа будет в размере 100% суммы расчетов, на которую не сформирован фискальный чек.

В целом комитет рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — налоге на профессиональный доход. На него смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация пожелавших перейти на новый режим налогообложения будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог».

Ставка налога составит 4% с полученного дохода, если предприниматель работает с физлицами, и 6% — если он обслуживает интересы юридических лиц. В порядке эксперимента налоговый режим будет работать с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах федерации: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

Источник: РИА Новости