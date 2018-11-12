Фото: нашли кота, похожего на мейн-куна

Медали завоевали на первенстве Новосибирска бойцы ММА из Бердска
Звала на помощь из запертой квартиры 82-летняя старушка в Бердске
Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн
За убийство полицейского 23 года строго режима дал суд Новосибирска
Победительниц фотокункурса «Бердская красавица-2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»
Штрафы пока не грозят самозанятым
Нахамившую пациентке врача уволили на Кубани
Аномальные морозы идут в Новосибирскую область