Фото: нашли кота, похожего на мейн-куна

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаНайден молодой кот на Островского возле Горбольницы. Чистый, без блох, чистые глаза и уши. Похож на мейн-куна, крупный, не очень голодный, совсем не худой. Очень ориентирован на человека. Ищем старых или новых хозяев. тел. 8 923 159 8726 Елена.