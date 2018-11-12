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Фото: нашли кота, похожего на мейн-куна

Очень ориентирован на человека. Ищем старых или новых хозяев. тел. 8 923 159 8726 Елена.

12.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:
Найден молодой кот на Островского возле Горбольницы. Чистый, без блох, чистые глаза и уши. Похож на мейн-куна, крупный, не очень голодный, совсем не худой. Очень ориентирован на человека. Ищем старых или новых хозяев. тел. 8 923 159 8726 Елена.

Фото: нашли кота, похожего на мейн куна


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