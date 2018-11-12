Победительниц фотокункурса «Бердская красавица-2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

По присланным фотографиям отбирали красавиц 8 ноября в редакции «Курьер. Среда. Бердск». В этом году оценивали красавиц Мария Дьякова из магазина «Магия любви», Марина Лебедева из соляной пещеры «МариСоль», Татьяна Савельева из ювелирного салона «Леди», Наталья Голованова, независимый консультант «Мэри Кэй» и постоянный читатель Вадим Маслов.
За чашечкой чая жюри, просматривая фото в соцсетях, выбирали тех, кто достоин носить звание «Бердская красавица».
Учитывалась не только красота, но эффектность и оригинальность.
В итоге, 1 место завоевала Софья Филимонова. Ее необыкновенный взгляд очаровал всех членов жюри.
2 место досталось Виктории Ефимовой. Девушка покоряет естественностью и очарованием. 3 место получила Анастасия Лобанова.
Дополнительные номинации получили Людмила Даниленко (Мисс « Французский шарм») и Ангелина Есюкова (Мисс «Интрига »).
9 ноября в редакции «Курьер. Среда. Бердск» выбрали «Мисс Курьер».
Мужская половина редакция отдала свои голоса за Анну Коптеву. По мнению дизайнеров девушка очень фотогеничная и ярко получается на фотографиях.
Автор видео Елена Белоусова
Марина Лебедева, директор компании соляная пещера «МариСоль», третий раз подряд была в жюри конкурса. В этом году она отметила, что качество фотографий оставляло желать лучшего.
— Буквально 6-7 фотографий достойного качества, на которых видно как выглядит девушка. Выбирать было сложно, но три фаворитки определились практически сразу.
По ее мнению этот конкурс будет жить и процветать и дальше и на следующий год будет больше качественных фотографий.
Авто видео Елена Белоусова
Наталья Голованова, порекомендовала тем, кто решил поучаствовать в конкурсе тщательно отбирать фото. Если снимок качественный, где девушка представлена в лучшем свете, то шансы на победу очень высоки.
В ближайшее время победительницам конкурса «Бердская красавица» вручат ценные призы от спонсоров конкурса. Совсем скоро они предстанут на огромном календаре, который в течении всего следующего года будет украшать офисы и квартиры Бердска. Поздравляем победительниц!
Победительницам на календарь позвонить Елене по телефону: 8-983-315-11-31, с 9-18, в будние дни.
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в который год сидят тётки и выбирают красивых девченок… почему не дядьки?-секрет страшный.
20 2
А почему на суд многоуважаемой публики не вынесете голосование?
18 0
Чай , печенющки , пиво с водкой надо было бы ставить .
6 2
В этом году оценивали красавиц Мария Дьякова из магазина «Магия любви»,
https://gifs.com/player/l5ORn6
5 1
А что — эти индивидуумы, продающие члены и имитаторы, а так же подсолённый воздух = считают себя знатоками женской красоты?
Или если они сами этим обделены считают что лучше других разбираются в том кто красивый а кто нет?
Что за бредятина? то независимые какие то фонды — создают почему то общественное мнение о чём либо, то какие то самозванцы сообщают нам о том, что именно эта девушка и есть бердская красавица.
а судьи то = кто такие?
13 1
Там похоже бальшое бобло крутится .
4 0
Кто, кто. Это рекламодатели, которые платят деньги, что вы все тормозите. Владельцы или директора всяких салонов красоты и т.п. обычно женщины, вот и получается, что женщины выбирают женщин. Всем пофиг на красавиц, люди делают деньги. Все банально.
6 1
Креативно
1 0
Женская красота для кого? Для мужчин.
А сидят оценивают одни бабы…
Представьте обратную ситуацию — конкурс на лучшего парня года сидели бы и оценивали мужики.
Ерунда всё это….
7 0
Наверное в гей-сообществах так и происходят конкурсы красоты, типа мужики оценивают типа мужиков
0 1
С ушами в серьгах всякие стилисты с обвисшими на заде штанами оценивали бы работяг из кочегарки .
1 1