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Победительниц фотокункурса «Бердская красавица-2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

На почетное звание в 2018 году претендовали 56 девушек. Кроме трех призовых мест, присудили несколько номинаций.(ВИДЕО, ФОТО)

12.11.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 11 коммент.
 
Победительниц фотокункурса «Бердская красавица 2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Двенадцатый год подряд фотографии конкурсанток публиковались в газете и на сайте «Курьер. Среда. Бердск» и вызывали умиление и восторг.

За звание «Бердская красавица- 2019» боролись 56 участниц.

По присланным фотографиям отбирали красавиц 8 ноября в редакции «Курьер. Среда. Бердск». В этом году оценивали красавиц Мария Дьякова из магазина «Магия любви», Марина Лебедева из соляной пещеры «МариСоль», Татьяна Савельева из ювелирного салона «Леди», Наталья Голованова, независимый консультант «Мэри Кэй» и постоянный читатель Вадим Маслов.

За чашечкой чая жюри, просматривая фото в соцсетях, выбирали тех, кто достоин носить звание «Бердская красавица».

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица 2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Учитывалась не только красота, но эффектность и оригинальность.

В итоге, 1 место завоевала Софья Филимонова. Ее необыкновенный взгляд очаровал всех членов жюри.
2 место досталось Виктории Ефимовой. Девушка покоряет естественностью и очарованием. 3 место получила Анастасия Лобанова.

Дополнительные номинации получили Людмила Даниленко (Мисс « Французский шарм») и Ангелина Есюкова (Мисс «Интрига »).

9 ноября в редакции «Курьер. Среда. Бердск» выбрали «Мисс Курьер».
Мужская половина редакция отдала свои голоса за Анну Коптеву. По мнению дизайнеров девушка очень фотогеничная и ярко получается на фотографиях.

Автор видео Елена Белоусова

Марина Лебедева, директор компании соляная пещера «МариСоль», третий раз подряд была в жюри конкурса. В этом году она отметила, что качество фотографий оставляло желать лучшего.

— Буквально 6-7 фотографий достойного качества, на которых видно как выглядит девушка. Выбирать было сложно, но три фаворитки определились практически сразу.

По ее мнению этот конкурс будет жить и процветать и дальше и на следующий год будет больше качественных фотографий.

Авто видео Елена Белоусова

Наталья Голованова, порекомендовала тем, кто решил поучаствовать в конкурсе тщательно отбирать фото. Если снимок качественный, где девушка представлена в лучшем свете, то шансы на победу очень высоки.

В ближайшее время победительницам конкурса «Бердская красавица» вручат ценные призы от спонсоров конкурса. Совсем скоро они предстанут на огромном календаре, который в течении всего следующего года будет украшать офисы и квартиры Бердска. Поздравляем победительниц!

Победительницам на календарь позвонить Елене по телефону: 8-983-315-11-31, с 9-18, в будние дни.

Фотоальбом «Бердская красавица -2019» ВКонтакте

 

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица 2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Филимонова Софья

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица 2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Ефимова Виктория

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица 2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Анастасия Лобанова

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица 2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Людмила Даниленко

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица 2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»


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(11) Комментариев

  1. авотвам

    в который год сидят тётки и выбирают красивых девченок… почему не дядьки?-секрет страшный.

    Thumb up 20 Thumb down 2

  2. Raven

    А почему на суд многоуважаемой публики не вынесете голосование?

    Thumb up 18 Thumb down 0

  3. Аноним

    Чай , печенющки , пиво с водкой надо было бы ставить .

    Thumb up 6 Thumb down 2

  4. Аноним

    В этом году оценивали красавиц Мария Дьякова из магазина «Магия любви»,

    https://gifs.com/player/l5ORn6

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Иной

    А что — эти индивидуумы, продающие члены и имитаторы, а так же подсолённый воздух = считают себя знатоками женской красоты?
    Или если они сами этим обделены считают что лучше других разбираются в том кто красивый а кто нет?
    Что за бредятина? то независимые какие то фонды — создают почему то общественное мнение о чём либо, то какие то самозванцы сообщают нам о том, что именно эта девушка и есть бердская красавица.
    а судьи то = кто такие? 8)

    Thumb up 13 Thumb down 1

  6. Аноним

    Женская красота для кого? Для мужчин.
    А сидят оценивают одни бабы…

    Представьте обратную ситуацию — конкурс на лучшего парня года сидели бы и оценивали мужики. :-D :-D :-D
    Ерунда всё это….

    Thumb up 7 Thumb down 0

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