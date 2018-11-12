Инструкция: Как получить место в детском саду Бердска?

По состоянию на 26.10.2018 в очереди на получение места в дошкольной организации числится 3331 детей, из них 1468 – дети льготной категории
О правилах получения путевки в детсад рассказала начальник управления образования Жанна Тузова.
Когда вставать в очередь на получение места в детсаду?
Родители могут встать в очередь на получение места в детском саду сразу после получения свидетельства о рождении.
Где встать в очередь?
Встать в очередь можно тремя способами:
— через личный кабинет федерального портала «Госуслуги»;
— в многофункциональном центре «Мои документы» по адресу: микрорайон Радужный, 7 (рядом с ТРЦ «Астор»). График работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14 00;
— у специалистов МКУ УОиМП по адресу: г. Бердск, ул. М. Горького, д. 7, каб. 3. Часы приема: понедельник, среда с 9.00 до 12.00, вторник с 14.00 до 17.00.
Какие документы требуются для записи в очередь?
Для постановки на учет необходимо предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий льготу, если таковая имеется.
Кто идет в детский сад вне очереди?
1) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2) дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;
4) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также дети сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
5) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;
6) дети прокуроров;
7) дети судей;
8 ) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
9) дети граждан, уволенных с воинской службы;
Право на первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях имеют:
1) дети из многодетных семей;
2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
3) дети военнослужащих по месту жительства их семей;
4) дети сотрудников полиции;
5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
7) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
8 ) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
9)дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
11) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
12) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
14) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
15) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери);
16) детей педагогических работников государственных образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций;
17) дети из семей, в которых оба родителя обучаются в образовательных организациях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;
18) усыновленные (удочеренные) дети;
19) дети, находящиеся под опекой;
20) дети, воспитывающихся в приемных семьях;
21) детей, воспитывающихся в неполных семьях;
22) дети граждан, являющихся детьми – сиротами и детей, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
23) дети медицинских работников государственных медицинских организаций Новосибирской области;
24) дети работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций.
Кто получает компенсацию по оплате детсада?
Правительством Новосибирской области принято Постановление № 422-п от 30.09.2013 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования». С 1 января 2017 года право на данную компенсацию у родителей (законных представителей) возникает при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующего в НСО на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.
— Компенсация выплачивается в размере 20% от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области реализующих образовательную программу дошкольного образования на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.
— Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми выплачивается родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, ежеквартально.
— Компенсация предоставляется в заявительном порядке одному из родителей (законных представителей) ребенка, посещающего дошкольное учреждение, при наличии заключенного договора с данным учреждением.
— Компенсация будет назначена на период действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего, но не более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении компенсации.
— Для продления компенсации на каждый последующий период необходимо в месяце, предшествующем началу следующего года, подать заявление о продлении компенсации с приложением документов о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Перечень категорий родителей (законных представителей), которые освобождены от взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Бердска
|Категория родителей (законных представителей)
|Размер льготы от установленного размера платы за присмотр и уход за детьми
|Основание
|Документ, подтверждающий льготу
|1. Родители детей-инвалидов
|100%
|ч.3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
|Копия справки МСЭ об установлении инвалидности ребенка, копия пенсионной книжки
|2. Законные представители детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|100%
|ч.3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
|Постановление о назначении опекуном (попечителем), договор о передаче ребенка в приемную семью
|3. Родители детей с туберкулезной интоксикацией
|100%
|ч.3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
|Медицинское заключение ГТД, подтверждающее состояние здоровья
|4. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья (Примечание 1)
|100%
|п.7 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
|Заключение ТПМПК, подтверждающее состояние здоровья
|5.Родители, являющиеся штатными сотрудниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, семьи которых относятся к категории малоимущих
|100%
|Решение 31 сессии Совета депутатов от 29.09.2010 №711 « О предоставлении мер социальной поддержки некоторым категориям граждан»; ч.2 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
|Справка из органа социальной защиты населения администрации города Бердска, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущая, Приказ о приеме на работу в МДОУ
Перечень категорий родителей (законных представителей), которым предоставлена льгота 50% от взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Бердска
|Категория родителей (законных представителей)
|Размер льготы от установленного размера платы за присмотр и уход за детьми
|Основание
|Документ, подтверждающий льготу
|1. Родители, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей
|50%
|ч.2 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
|Копии свидетельств о рождении на всех детей многодетной семьи (не работающих и проживающих в семье), удостоверение многодетной матери
|2. Родители-инвалиды
I и II групп
|50%
|ч.2 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
|Копия справки МСЭ об установлении инвалидности, копия пенсионной книжки
В часы приема у специалистов МКУ «УОиМП» по адресу: г. Бердск, ул. М. Горького, д. 7, каб. 3 (тел. 3-04-80). Часы приема: понедельник, среда с 9.00 до 12.00, вторник с 14.00 до 17.00; электронный адрес приемной МКУ «УОиМП»: bsk_uo@mail.ru, адрес сайта МКУ «УОиМП»: http://bskuo.ru/.
С какого возраста принимают в детский сад?
При формировании групп на 2018 – 2019 год в муниципальные дошкольные учреждения направлялись дети, достигшие на 01.09.2018 возраст 2-х лет.
Можно ли родителям меняться местами в детсадах?
Обмен местами в дошкольных образовательных организациях возможен только при наличии свободных мест или вариантов обмена. Информацию о наличии вакантных мест в дошкольных образовательных организациях города Бердска законные представители ребенка могут получить у специалиста отдела образования МКУ «УО и МП» в часы приема.
Можно ли пойти в детский сад без прописки?
Для постановки в очередь на получение места в муниципальной дошкольной образовательной организации прописка в г. Бердске не обязательна. Но на момент поступления в дошкольную организацию необходимо иметь документ, подтверждающий факт проживания на территории города Бердска.
В каких случаях путевка в детсад аннулируется?
В соответствии с пп.3 п. II «Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» путевка-направление аннулируется в случае, если ребенок не поступил в дошкольное учреждение без уважительной причины в течение 10 дней с момента получения путевки-направления.
Количество детей в очереди? (Возраст/количество детей в очереди)
0-1 – 939;
1-2 – 1289;
2-3 – 836;
3-4 – 106;
4-5 – 43;
5-6 – 25;
6-7 – 8
Итого: 3241
При этом в возрастной категории 3- 7 лет преимущественно находятся дети, ожидающие место в определенные детские сады, либо отказавшиеся от предложенного места по субъективным причинам.
От чего зависит количество детей, получающих места в ДОО в течение года?
— количества детей, выпускающихся в школу;
— количества детей, переезжающих в другие населенные пункты;
— количества вводимых мест.
Ежегодно эти цифры меняются, количество детей, направляемых в дошкольные организации в течение года колеблется.
По состоянию на 26.10.2018 в очереди на получение места в дошкольной организации числится 3331 детей, из них 1468 – дети льготной категории.
В Бердске 21 муниципальная образовательная организация, реализующая программу дошкольного образования. Посещают 6170 детей.
А зачем детей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и детей гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции выделили смайликом в черных очках и с жвачкой?
2 0
Ага. Уже убрали. 8 и ) если вместе написать, то получается вот такой смайлик . Сейчас с пробелом 8 ) стоят.
1 0
У меня никаких смайликов нет, возможно случайно получилось…
0 2
А еще бы знать сколько мест для какой категории детей будет примерно доступно..вот у меня 800 с лишним очередь, интересует сколько мест на возраст приходиться
8 0
А решается ли вопрос по строительству детских садов, чтобы снять очередь?
7 0
меня больше всего интересует пункт 9) дети граждан, уволенных с воинской службы;
неплохо так….годик отслужил и без очереди ребенка в садик приняли . Я понимаю,контрактники,которые действительно служат ни один год. Что то тут не доработано! А остальным как быть ? сколько ждать?
7 1
Ну так в чем дело? Сходи и отслужи честно свой год. Не бегай до 27 лет, как заяц.
5 11
Многие не бегают, а просто не проходят по здоровью.. Или учатся в аспирантуре, которая даёт отсрочку…
9 1
Yaya, в чем проблема взять академ. отпуск и сходить в армию?
А по здоровью не проходят кто именно? Давайте разбираться. С одной стороны это те, кто реально имеет врожденные изменения, которые выводят из категорий годности. Есть инвалиды. Есть люди потерявшие здоровье из-за различных травм. Тут можно только посочувствовать.
А есть еще много и очень много тех, кто не следил за своим здоровьем, затем воспользовался этим для того, чтобы откосить. К тем кому это удалось — никакой жалости и сочувствия нет абсолютно.
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Да и не уменьшает это очередь никак. От того служил человек или не служил очередь не уменьшается. Изменяется лишь порядок в очереди. Те кто в жизни ничего общественного не сделал (а служба в армии это работа на общество) — идут в конец очереди.
0 1
в свете последних событий, моему ребенку государство ни чего не должно, значит и долг ни какой отдавать не обязан, оно не просило меня рожать
12 0
Короче, если ты не представитель силовых структур, ты и твои дети — люди третьего сорта! Не вижу ни одной причины, почему прокурорский работник или человек отслуживший срочку имел бы право на Внеочередное получение детсада для своего чада и напротив, дети из многотетных семей или матеря одиночки должны иметь право на получение места не Первоочередное, а Внеочередное!
Слышим каждые полгода, как ВВ отчитываются о том, что все дети от 3 лет обеспечены садами, а тут только в Бердске 182 ребенка старше 3 лет не могут попасть в сад! Рожайте люди, а потом сами решайте проблемы с садами, школами и.т.д.
14 1
«только в Бердске 182 ребенка старше 3 лет не могут попасть в сад! Рожайте люди, а потом сами решайте проблемы с садами, школами и.т.д.»
В соседней статье призывают сносить детские садики , а землю продавать под многоэтажки! В Бердске детские садики ВООБЩЕ НЕ НУЖНЫ! Не верите??? читайте сами…..
«Предположительно, здание бывшего радиозаводского садика, где сейчас располагается КЦСОН, снесут ради многоэтажной жилой застройки. Инвесторы, по некоторым данным, уже проявляют активность относительно земельного участка.»
http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/08/386348-chinovniki-lishili-doma-centr-socobsluzhivaniya-berdska#comments
7 1
«Предположительно, здание бывшего радиозаводского садика, где сейчас располагается КЦСОН, снесут ради многоэтажной жилой застройки. Инвесторы, по некоторым данным, уже проявляют активность относительно земельного участка.»
Кстати в городе Бердск есть еще несколько детских садиков, которые используют под, что попало…..Пример: через забор от детского сада тополек, есть бывший детский сад, который отдан сторонней организации К.Маркса 27!
К.Маркса 55 + К.Маркса 27 это всё в центре! По К.Маркса!
Итого уже два детских сада , которые в сумме могут вместить 800 детей!!! А детских садиков отданных кому попало даже не два, а на много больше…..
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Аноним, ну вы хоть вопрос-то изучите. К. Маркса 27 это ЮНОНА, куда ей переехать? Там дети, кстати, тоже бегают.
К. Маркса 55 — отдел пособий и соц. выплат. Ну допустим их можно куда-то в администрацию или еще перевести. Два главных вопроса — сколько денег потребуется для переоборудования территории и помещений здания под детский сад и сколько оно потом будет в обслуживании стоить по сравнению с одним нормальным детским садом?
Я вам еще информации подкину — по новым стандартам в детских садах должны быть несколько помещений, отдельных, для выполнения текущий образовательной программы, которые невозможно в принципе реализовать во всех советских садиках просто потому, что советская программа дошкольгого образования никогда не предусматривала эти предметы. Программа есть — а реализовать ее негде. Ну и на кой ляд такие мелкие здания как указанные вами под детские сады? Я вам больше скажу — построить новый будет дешевле, чем указанные вами два здания переводить в два мелких детских сада.
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«Два главных вопроса — сколько денег потребуется для переоборудования территории и помещений здания под детский сад и сколько оно потом будет в обслуживании стоить по сравнению с одним нормальным детским садом?»
Вы правы ??! По вашему все садики в Бердске нужно снести? Они ведь с ваших слов ничему не соответствуют? Ну а по вашей логике землю нужно конечно срочно продать! А как иначе?
0 0
«Я вам больше скажу — построить новый будет дешевле, чем указанные вами два здания переводить в два мелких детских сада.»
Очень сильно сомневаюсь! Одних разрешительных документов нужно сколько собрать? А там глядишь на месте садика, как у нас часто к сожалению бывает, абсолютно для всех «неожиданно» вырастит очередная, никому не нужная 17 этажка! Знаем! Уже проходили!
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«это ЮНОНА, куда ей переехать? Там дети, кстати, тоже бегают.»
Значит, то что там 30 лет детский садик был на законных основаниях вас вообще не волнует? Про дефицит садиков с вами вообще говорить глупо! Юноне нужно здание, которое с легкостью можно построить типа того куда переезжает соц защита! Но такой большой территории для прогулок детей, юноне точно не нужно, отсюда вывод очевиден — САДИКУ БЫТЬ, было бы желание!
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«Юноне нужно здание, которое с легкостью можно построить типа того куда переезжает соц защита!»
Кстати, готовых, пустующих зданий из-за дефицита арендаторов, по городу Бердск полно, выбирай любое и у Юноны будет новое просторное помещение, а у жителей Бердска плюс 400 мест в шаговой доступности К. Маркса 27 !
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Уважаемые Тузова и Шестернин!
Надеюсь что вы прочтете, вы такую книгу как Конституцию РФ вообще видели???? что в ней написано по поводу того когда ребенок должен идти в сад???
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