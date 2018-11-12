Инструкция: Как получить место в детском саду Бердска?

О правилах получения путевки в детсад рассказала начальник управления образования Жанна Тузова.

Когда вставать в очередь на получение места в детсаду?

Родители могут встать в очередь на получение места в детском саду сразу после получения свидетельства о рождении.

Где встать в очередь?

Встать в очередь можно тремя способами:

— через личный кабинет федерального портала «Госуслуги»;

— в многофункциональном центре «Мои документы» по адресу: микрорайон Радужный, 7 (рядом с ТРЦ «Астор»). График работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14 00;

— у специалистов МКУ УОиМП по адресу: г. Бердск, ул. М. Горького, д. 7, каб. 3. Часы приема: понедельник, среда с 9.00 до 12.00, вторник с 14.00 до 17.00.

Какие документы требуются для записи в очередь?

Для постановки на учет необходимо предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий льготу, если таковая имеется.

Кто идет в детский сад вне очереди?

1) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

3) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии;

4) дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также дети сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

5) дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан;

6) дети прокуроров;

7) дети судей;

8 ) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;

9) дети граждан, уволенных с воинской службы;

Право на первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях имеют:

1) дети из многодетных семей;

2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;

3) дети военнослужащих по месту жительства их семей;

4) дети сотрудников полиции;

5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

7) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

8 ) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

9)дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

10) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;

11) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

12) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;

13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

14) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

15) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери);

16) детей педагогических работников государственных образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций;

17) дети из семей, в которых оба родителя обучаются в образовательных организациях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;

18) усыновленные (удочеренные) дети;

19) дети, находящиеся под опекой;

20) дети, воспитывающихся в приемных семьях;

21) детей, воспитывающихся в неполных семьях;

22) дети граждан, являющихся детьми – сиротами и детей, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

23) дети медицинских работников государственных медицинских организаций Новосибирской области;

24) дети работников учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Кто получает компенсацию по оплате детсада?

Правительством Новосибирской области принято Постановление № 422-п от 30.09.2013 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования». С 1 января 2017 года право на данную компенсацию у родителей (законных представителей) возникает при условии, что на день обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующего в НСО на 1 января года, в котором предоставляется компенсация.

— Компенсация выплачивается в размере 20% от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области реализующих образовательную программу дошкольного образования на первого ребенка, 50% размера такой платы на второго ребенка, 70% размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.

— Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми выплачивается родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, ежеквартально.

— Компенсация предоставляется в заявительном порядке одному из родителей (законных представителей) ребенка, посещающего дошкольное учреждение, при наличии заключенного договора с данным учреждением.

— Компенсация будет назначена на период действия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего, но не более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении компенсации.

— Для продления компенсации на каждый последующий период необходимо в месяце, предшествующем началу следующего года, подать заявление о продлении компенсации с приложением документов о доходах заявителя и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Перечень категорий родителей (законных представителей), которые освобождены от взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Бердска

Категория родителей (законных представителей) Размер льготы от установленного размера платы за присмотр и уход за детьми Основание Документ, подтверждающий льготу 1. Родители детей-инвалидов 100% ч.3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Копия справки МСЭ об установлении инвалидности ребенка, копия пенсионной книжки 2. Законные представители детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 100% ч.3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Постановление о назначении опекуном (попечителем), договор о передаче ребенка в приемную семью 3. Родители детей с туберкулезной интоксикацией 100% ч.3 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Медицинское заключение ГТД, подтверждающее состояние здоровья 4. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья (Примечание 1) 100% п.7 ст. 79 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Заключение ТПМПК, подтверждающее состояние здоровья 5.Родители, являющиеся штатными сотрудниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, семьи которых относятся к категории малоимущих 100% Решение 31 сессии Совета депутатов от 29.09.2010 №711 « О предоставлении мер социальной поддержки некоторым категориям граждан»; ч.2 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Справка из органа социальной защиты населения администрации города Бердска, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущая, Приказ о приеме на работу в МДОУ

Перечень категорий родителей (законных представителей), которым предоставлена льгота 50% от взимания платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города Бердска

Категория родителей (законных представителей) Размер льготы от установленного размера платы за присмотр и уход за детьми Основание Документ, подтверждающий льготу 1. Родители, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей 50% ч.2 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Копии свидетельств о рождении на всех детей многодетной семьи (не работающих и проживающих в семье), удостоверение многодетной матери 2. Родители-инвалиды I и II групп 50% ч.2 ст. 65 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» Копия справки МСЭ об установлении инвалидности, копия пенсионной книжки

В часы приема у специалистов МКУ «УОиМП» по адресу: г. Бердск, ул. М. Горького, д. 7, каб. 3 (тел. 3-04-80). Часы приема: понедельник, среда с 9.00 до 12.00, вторник с 14.00 до 17.00; электронный адрес приемной МКУ «УОиМП»: bsk_uo@mail.ru, адрес сайта МКУ «УОиМП»: http://bskuo.ru/.

С какого возраста принимают в детский сад?

При формировании групп на 2018 – 2019 год в муниципальные дошкольные учреждения направлялись дети, достигшие на 01.09.2018 возраст 2-х лет.

Можно ли родителям меняться местами в детсадах?

Обмен местами в дошкольных образовательных организациях возможен только при наличии свободных мест или вариантов обмена. Информацию о наличии вакантных мест в дошкольных образовательных организациях города Бердска законные представители ребенка могут получить у специалиста отдела образования МКУ «УО и МП» в часы приема.

Можно ли пойти в детский сад без прописки?

Для постановки в очередь на получение места в муниципальной дошкольной образовательной организации прописка в г. Бердске не обязательна. Но на момент поступления в дошкольную организацию необходимо иметь документ, подтверждающий факт проживания на территории города Бердска.

В каких случаях путевка в детсад аннулируется?

В соответствии с пп.3 п. II «Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» путевка-направление аннулируется в случае, если ребенок не поступил в дошкольное учреждение без уважительной причины в течение 10 дней с момента получения путевки-направления.

Количество детей в очереди? (Возраст/количество детей в очереди)

0-1 – 939;

1-2 – 1289;

2-3 – 836;

3-4 – 106;

4-5 – 43;

5-6 – 25;

6-7 – 8

Итого: 3241

При этом в возрастной категории 3- 7 лет преимущественно находятся дети, ожидающие место в определенные детские сады, либо отказавшиеся от предложенного места по субъективным причинам.

От чего зависит количество детей, получающих места в ДОО в течение года?

— количества детей, выпускающихся в школу;

— количества детей, переезжающих в другие населенные пункты;

— количества вводимых мест.

Ежегодно эти цифры меняются, количество детей, направляемых в дошкольные организации в течение года колеблется.

По состоянию на 26.10.2018 в очереди на получение места в дошкольной организации числится 3331 детей, из них 1468 – дети льготной категории.

В Бердске 21 муниципальная образовательная организация, реализующая программу дошкольного образования. Посещают 6170 детей.