КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам,/обмен
продам
продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю Морская 29а 89133732528 Ирина.
продам квартиру
Продам студию в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

СК: душил и бил учеников директор сельской школы в Новосибирской области

Резко подорожали сахар, огурцы, помидоры и пшено в России

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Полтора часа тушили горевший сарай в частном дворе за железной дорогой в Бердске

Инструкция: Как получить и на что использовать материнский капитал в Бердске

Погибли двое из Иркутска в лобовом ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Росгвардия будет охранять школы

Заблокированного в холодном авто шестилетнего ребенка спасли в Новосибирске

Платить за «воздух» при вывозе мусора не хочет частный сектор Бердска

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Фото: обваливающиеся берега показывают кучки мусора, спрятанного людьми

Всегда думаю, из каких соображений люди не увозят с собой мусор?

11.11.2018 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Вот так обвалившейся берег показывает нам кучи,  упрятанные ленивыми отдыхающими. Всегда думаю, из каких соображений люди не увозят с собой мусор? Жаль свою железную машину, нет пакета, лениво выбросить в мусорный бак…

Фото: обваливающиеся берега показывают кучки мусора, спрятанного людьми Фото: обваливающиеся берега показывают кучки мусора, спрятанного людьми

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Павильон на универмаге — это достижение Утонул упавший со снегохода на тонкий лед житель Новосибирской области Житель искитимской Сосновки Иван Степанов спас от огня соседку и ее дом

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Это отдел по делам молодежи закопал когда они там бухали на сослыках

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    На Бердской косе после обрушения берега вскрылись схроны мусора девяностых годов. В мусоре пластиковые бутылки с крышками «ВИНАП», пивные бутылки «Монарх» и даже бутылки из под спирта «Рояль». Туристы и в те времена рыли шурфы и мусор туда закапывали. Через десятки лет волны вскрывают то время.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика