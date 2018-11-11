Фото: обваливающиеся берега показывают кучки мусора, спрятанного людьми

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Вот так обвалившейся берег показывает нам кучи, упрятанные ленивыми отдыхающими. Всегда думаю, из каких соображений люди не увозят с собой мусор? Жаль свою железную машину, нет пакета, лениво выбросить в мусорный бак…