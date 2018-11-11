КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам,/обмен
продам
продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю Морская 29а 89133732528 Ирина.
продам квартиру
Продам студию в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

СК: душил и бил учеников директор сельской школы в Новосибирской области

Резко подорожали сахар, огурцы, помидоры и пшено в России

Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Полтора часа тушили горевший сарай в частном дворе за железной дорогой в Бердске

Инструкция: Как получить и на что использовать материнский капитал в Бердске

Погибли двое из Иркутска в лобовом ДТП на трассе «Иртыш» в Новосибирской области

Росгвардия будет охранять школы

Заблокированного в холодном авто шестилетнего ребенка спасли в Новосибирске

Платить за «воздух» при вывозе мусора не хочет частный сектор Бердска

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Утонул упавший со снегохода на тонкий лед житель Новосибирской области

В Бердске каждый год происходят несчастные случаи со снегоходами. Порой катание на технике для снега приводит к трагедии.

11.11.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Утонул упавший со снегохода на тонкий лед житель Новосибирской области

Снегоход используют как спасатели, так и полицейские

Инциденты со снегоходами и их владельцами в Новосибирской области не редкое явление. Из года в год случаются аварии при наезде на ледяные глыбы или, что еще опаснее, при провале под тонкий лёд.

Вчера, 10 ноября, в 20:03 от главы администрации Новониколаевского сельсовета Барабинского района поступило сообщение в Единую дежурно-диспетчерскую службу о том, что двое мужчин катались на снегоходе вблизи озера Темное и, не справившись с управлением, упали со снегохода, в ходе чего один из мужчин провалился под тонкий лед, второй не пострадал. На место происшествия для проведения поисковых работ и оказания помощи были направлены спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, представители администрации Барабинского района, сотрудники полиции и местное население.

-Сегодня при проведении работ спасатели обнаружили погибшего в озере и передали тело сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления обстоятельств гибели, — рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 декабря 2017 года бердские спасатели нашли тела провалившихся на Оби под лёд на снегоходе мужчин. Поиски осложнялось сильным течением, поэтому искали несколько дней. Водолазы обследовали дно, оно было чистым, были найдены снегоходы и тела погибших. Сложнейшие поисковые работы на замерзшем водоеме, с риском для собственной жизни, проводили в свой профессиональный праздник спасатели в Новосибирской области.

В апреле 2017 года опрокинулись на снегоходе и получили серьезные переломы двое бердчан, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».  Транспорт, предположительно, наехал на ледяной торос. Спасатели нашли пострадавших без сознания. Один из пострадавших — водитель снегохода — попал в реанимацию. У обоих мужчин многочисленные переломы, в том числе позвоночника, бедер и ребер.

Еще один инцидент со снегоходом произошел 9 апреля. Транспорт сломался на льду Обского моря, в районе Бурмистрово. Рыбаки самостоятельно не смогли починить снегоход или хотя бы добраться пешком до берега. Поэтому вызвали спасателей. Те эвакуировали людей до берега, а затем отбуксировали и снегоход.

1 января 2018 года произошла трагедия под Бердском тоже на технике, приспособленной для езды по снегу. Во время прогулки на квадроцикле, транспорт перевернулся в овраг — соскользнул с мостика. За рулем была бердчанка, пассажиром ехал ее 5-летний сын. Квадроцикл при падении задавил мальчика насмерть. Искитимские полицейские выяснили, что 33-летняя женщина не имела прав на вождение квадроцикла.

31 мая, Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

МЧС советует

Снегоход – это транспортное средство, а значит для управления им необходимо иметь права категории А1 «Внедорожные мототранспортные средства» и, отправляясь в поездку, соблюдать меры безопасности.

Во время поездки на снегоходе водитель и пассажиры должны быть в шлемах. Каска защитит голову от травмирования при падении. Во избежание переохлаждения следует надеть теплую и удобную одежду и обувь, перчатки.

Как и любым другим транспортным средством, управлять снегоходом в нетрезвом состоянии недопустимо. Передвижение на высокой скорости тоже увеличивает риск происшествия. При передвижении на снегоходе по водоему, если лед недостаточно крепкий, существует опасность провалиться под лед. При катании на открытом пространстве или вдоль береговой линии возможен наезд на препятствия или падение с яра.

При неумелой эксплуатации снегохода может произойти его опрокидывание. Если вы понимаете, что снегоход начал переворачиваться — немедленно спрыгивайте в противоположную падению сторону.
Если произошло опрокидывание снегохода и есть пострадавшие, либо если вы, катаясь на снегоходе, сбились с пути и потерялись, необходимо незамедлительно позвонить в спасательную службу и сообщить место происшествия.

 


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Павильон на универмаге — это достижение Утонул упавший со снегохода на тонкий лед житель Новосибирской области Житель искитимской Сосновки Иван Степанов спас от огня соседку и ее дом

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика