Утонул упавший со снегохода на тонкий лед житель Новосибирской области

Инциденты со снегоходами и их владельцами в Новосибирской области не редкое явление. Из года в год случаются аварии при наезде на ледяные глыбы или, что еще опаснее, при провале под тонкий лёд.

Вчера, 10 ноября, в 20:03 от главы администрации Новониколаевского сельсовета Барабинского района поступило сообщение в Единую дежурно-диспетчерскую службу о том, что двое мужчин катались на снегоходе вблизи озера Темное и, не справившись с управлением, упали со снегохода, в ходе чего один из мужчин провалился под тонкий лед, второй не пострадал. На место происшествия для проведения поисковых работ и оказания помощи были направлены спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, представители администрации Барабинского района, сотрудники полиции и местное население.

-Сегодня при проведении работ спасатели обнаружили погибшего в озере и передали тело сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления обстоятельств гибели, — рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 декабря 2017 года бердские спасатели нашли тела провалившихся на Оби под лёд на снегоходе мужчин. Поиски осложнялось сильным течением, поэтому искали несколько дней. Водолазы обследовали дно, оно было чистым, были найдены снегоходы и тела погибших. Сложнейшие поисковые работы на замерзшем водоеме, с риском для собственной жизни, проводили в свой профессиональный праздник спасатели в Новосибирской области.

В апреле 2017 года опрокинулись на снегоходе и получили серьезные переломы двое бердчан, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Транспорт, предположительно, наехал на ледяной торос. Спасатели нашли пострадавших без сознания. Один из пострадавших — водитель снегохода — попал в реанимацию. У обоих мужчин многочисленные переломы, в том числе позвоночника, бедер и ребер.

Еще один инцидент со снегоходом произошел 9 апреля. Транспорт сломался на льду Обского моря, в районе Бурмистрово. Рыбаки самостоятельно не смогли починить снегоход или хотя бы добраться пешком до берега. Поэтому вызвали спасателей. Те эвакуировали людей до берега, а затем отбуксировали и снегоход.

1 января 2018 года произошла трагедия под Бердском тоже на технике, приспособленной для езды по снегу. Во время прогулки на квадроцикле, транспорт перевернулся в овраг — соскользнул с мостика. За рулем была бердчанка, пассажиром ехал ее 5-летний сын. Квадроцикл при падении задавил мальчика насмерть. Искитимские полицейские выяснили, что 33-летняя женщина не имела прав на вождение квадроцикла.

31 мая, Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

МЧС советует

Снегоход – это транспортное средство, а значит для управления им необходимо иметь права категории А1 «Внедорожные мототранспортные средства» и, отправляясь в поездку, соблюдать меры безопасности.

Во время поездки на снегоходе водитель и пассажиры должны быть в шлемах. Каска защитит голову от травмирования при падении. Во избежание переохлаждения следует надеть теплую и удобную одежду и обувь, перчатки.

Как и любым другим транспортным средством, управлять снегоходом в нетрезвом состоянии недопустимо. Передвижение на высокой скорости тоже увеличивает риск происшествия. При передвижении на снегоходе по водоему, если лед недостаточно крепкий, существует опасность провалиться под лед. При катании на открытом пространстве или вдоль береговой линии возможен наезд на препятствия или падение с яра.

При неумелой эксплуатации снегохода может произойти его опрокидывание. Если вы понимаете, что снегоход начал переворачиваться — немедленно спрыгивайте в противоположную падению сторону.

Если произошло опрокидывание снегохода и есть пострадавшие, либо если вы, катаясь на снегоходе, сбились с пути и потерялись, необходимо незамедлительно позвонить в спасательную службу и сообщить место происшествия.