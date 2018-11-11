Полтора часа тушили горевший сарай в частном дворе за железной дорогой в Бердске

В Бердске ранним утром в воскресенье горела надворная постройка, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

11 ноября в 06:35 в Бердске произошел пожар в надворной постройке в частном доме №2 по ул. Поселковой. Улица находится на так называемой залинейной территорией — за железной дорогой напротив бердского железнодорожного вокзала.

В результате пожара огнем повреждены кровля сарая и перекрытия. В 08:05 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

Причины пожара и ущерб устанавливают.