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Заблокированного в холодном авто шестилетнего ребенка спасли в Новосибирске

Несколько случаев блокировки дверей в авто и балконов произошли за 10 ноября. Будьте бдительны! (ВИДЕО)

11.11.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев
 
Заблокированного в холодном авто шестилетнего ребенка спасли в Новосибирске

За утро 10 ноября спасатели службы МАСС уже 4-й раз выезжают для оказания помощи детям, оставленным без должного внимания родителей

Утром  10 ноября спасатели МАСС оказали помощь ребёнку, заблокированному в салоне автомобиля.
Звонок от бригады скорой медицинской помощи поступил на телефон оперативного дежурного МАСС в 09:40. В Первомайском районе Новосибирска на ул. Эйхе в припаркованном возле дома автомобиле находится ребёнок 2012 г.р. Так как ребёнок пристёгнут в кресле, сам он не может открыть двери салона.
По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС, которые буквально за несколько минут разблокировали двери салона и передали ребёнка матери.
Будьте внимательны, не оставляйте детей в автомобиле одних без присмотра, не забывайте ключи в замке зажигания.

В тот же день еще несколько блокировок произошло в Новосибирске.

После этого в 11:02 поступила информация о том, что на ул. Виктора Уса малолетний ребёнок закрыл маму на балконе. С помощью уговоров женщине удалось убедить малыша открыть ей двери до приезда спасателей.
В 11:23 возле захлопнутой двери оказалась молодая мама на ул. Красный Проспект. В квартире остались двое ребятишек 1 и 4 лет. Спасатели МАСС прибыли по указанному адресу и в 11:47 обеспечили доступ матери в квартиру. Ребятишки не пострадали и в медицинской помощи не нуждаются.
Сразу же после этого поступила заявка на ул. Гоголя, где в припаркованном автомобиле марки «Хонда» так же как и утром находится оставленный без присмотра ребёнок.
Оперативный экипаж спасателей разблокировал двери автомобиля и передал ребёнка 2016 г.р. матери.
Уважаемые родители, хочется ещё раз напомнить вам о том, что бы вы не оставляли своих детей без присмотра, даже на короткое время, не забывали выходя за двери даже на 1 минуту, взять с собой ключи.
Оставленные без присмотра дети могут попасть в беду. Сегодня этого не произошло, благодаря оперативной работе спасателей.
Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.


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