СК: душил и бил учеников директор сельской школы в Новосибирской области

В Колывани в суд направлено уголовное дело о применении ди⁠ректором школы насилия в отношении учеников, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В Колыванском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ди⁠ректора Вьюнской школы Дмитрия Курицкого, обвиняемого в применении насилия в отношении учеников школы.

Он обвиняется в совершении 5 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Колыванского района, направленные в порядке ст. 37 УПК РФ руководителю межрайонного следственного комитета регионального СКР.

По версии следствия, 50-летний бывший ди⁠ректор школы на протяжении 2016-2017 годов систематически, под надуманными и малозначительными предлогами, применял физическое насилие в отношении учеников 5, 6 и 9 классов — он, по версии следствия, сдавливал детям шею руками и наносил побои в разные части тела, в том числе в голову.

По результатам изучения уголовного дела в прокуратуре района заместитель прокурора Колыванского района утвердил обвинительное заключение в отношении обвиняемого, уголовное дело направил в Колыванский районный суд для рассмотрения по существу.

Вину в совершении данных деяний экс-ди⁠ректор не признал, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

В случае признания судом вины ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать соответствующие должности и заниматься определенной судом деятельностью.

Впрочем, адвокат Курицкого Дмитрий Смышляев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что из школьного директора «сделали садиста».

-Дело сфабриковано с подачи завуча. Об этом знают и многие педагоги, и даже ученики. Есть свидетели, которые опровергают факты насилия. Есть факты откровенной подтасовки со стороны следствия, — рассказал защитник.

Подробности — в ближайшее время.