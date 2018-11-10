Что за проблемы с ЦТП-6. Каждые 3-4 недели нет горячей воды

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Доколе будет это издевательство с горячей водой от МУБ КБУ? (Лелюха 7, ЦТП-6)

В общем, не то чтобы вопрос, а уже недовольное рычание с желанием кого-нибудь покусать. Уже третий раз за три месяца на Лелюха, 7 (еще на Лелюха, 9 и в дет.саду №3 Журавушка) из крана вместо горячей воды сначала бежит чуть тёплая и слабым напором, а затем на 2-5 дней пропадает и чуть теплая – льется холодная.

Каждые 3-4 недели нет горячей воды. В диспетчерской КБУ ничего не знают, да и плевать им, отсылают в свою УК. Проблема явно в ЦТП №6. И проблем явно не решается.

Подскажите, пожалуйста, куда и как правильно (и действенно) подать жалобу, чтобы вздраконили кого следует. Даже когда горячая вода – «горячая» — то всё равно до СНИП по температуре не дотягивает (менее +60 С), так еще и этой тёплой лишают.

Я уж не буду писать про то, что по воскресеньям около 20-00 из крана, где иногда появляется горячая вода, бежит какая-то ржавая мутная жижа.