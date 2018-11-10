КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам,/обмен
продам
продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю Морская 29а 89133732528 Ирина.
продам квартиру
Продам студию в Центре!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Курс доллара может повыситься до 80–90 рублей при падении цен на нефть

Победительниц фотокункурса «Бердская красавица-2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Фотомарафон «Бабушка рядышком с дедушкой!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

На Украине предложили «запретить зиму» из-за дорогого газа

От снежного шторма спасает новая остановка на Старом универмаге в Бердске

Возмущен учебниками истории мэр Бердска

Кино, концерты, выставки. Узнай афишу на www.afishanso.ru

Тротуар до микрорайона Раздольного появится через 5 лет в Бердске

Отказом в крабах и икре возмущен осужденный из банды Цапков

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Что за проблемы с ЦТП-6. Каждые 3-4 недели нет горячей воды

Я уж не буду писать про то, что по воскресеньям около 20-00 из крана, где иногда появляется горячая вода, бежит какая-то ржавая мутная жижа.

10.11.2018 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Михаил:

Доколе будет это издевательство с горячей водой от МУБ КБУ? (Лелюха 7, ЦТП-6)
В общем, не то чтобы вопрос, а уже недовольное рычание с желанием кого-нибудь покусать. Уже третий раз за три месяца на Лелюха, 7 (еще на Лелюха, 9 и в дет.саду №3 Журавушка) из крана вместо горячей воды сначала бежит чуть тёплая и слабым напором, а затем на 2-5 дней пропадает и чуть теплая – льется холодная.
Каждые 3-4 недели нет горячей воды. В диспетчерской КБУ ничего не знают, да и плевать им, отсылают в свою УК. Проблема явно в ЦТП №6. И проблем явно не решается.
Подскажите, пожалуйста, куда и как правильно (и действенно) подать жалобу, чтобы вздраконили кого следует. Даже когда горячая вода – «горячая» — то всё равно до СНИП по температуре не дотягивает (менее +60 С), так еще и этой тёплой лишают.
Я уж не буду писать про то, что по воскресеньям около 20-00 из крана, где иногда появляется горячая вода, бежит какая-то ржавая мутная жижа.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
По улице шли подростки и выкрикивали нацистское приветствие. Куда мы катимся? Рядом стояли со смартфонами, а девушка сама из автобуса вытаскивала коляску с ребенком А почему все каналы стонут об этом заокеанском шоу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика