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Самое смешное и дикое одновременно — в Америке тут выборы были, а я и не вмешался! Просто на даче

в бане был.)) Мужики из деревни этой даже и не знают про ротацию врагофф. А почему все каналы стонут об этом заокеанском шоу?