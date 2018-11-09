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Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Бердских сотрудников МВД поздравили с профессиональным праздником.

9.11.2018 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
 

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Полковник соколов наградил лучших бердских полицейских

Сегодня, 9 ноября, в бердском ДК «Родина» прошло городское торжественное собрание, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В этом году российской полиции исполнилось 300 лет.

За большой вклад в обеспечении общественной безопасности и правопорядка были награждены ветераны службы и действующие сотрудники МВД. Начальник бердского отдела МВД полковник Владимир Соколов вручал подчиненным медали, звания и благодарственные письма.

Он поблагодарил семьи стражей порядка, за надежный тыл и понимание всей сложности работы полицейского.

Поздравить правоохранителей с профессиональным праздником приехал глава Бердска Евгений Шестернин.

-Для начала я хочу сказать вам спасибо за безопасность города и защиту наших жителей. В этот день я хочу пожелать вам тепла и уюта и главное достойных людей, которые достойны вас, — выразил слова благодарности Евгений Анатольевич.

Ветераны службы напутствовали нынешних полицейских служить честно и добросовестно.

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Погоны и медали вручили полицейским БердскаСправка

28 октября (10 ноября) 1917 года Народный комиссар внутренних дел Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, после Указа президиума Верховного Совета СССР.

С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником.

После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника, в преддверии очередной праздничной даты 10 ноября, указом президента Российской Федерации от 13 октября 2011 года изменено на День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Погоны и медали вручили полицейским Бердска

Глава Бердска Евгений Шестернин и депутат Андрей Ковальский вручили благодарности от бердской власти

 


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