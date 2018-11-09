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Курс доллара может повыситься до 80–90 рублей при падении цен на нефть

Курс доллара 9 ноября превысил 67 рублей впервые с 11 октября. Минимум европейской валюты составил 75,72 рубля.

9.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Курс доллара может повыситься до 80–90 рублей при падении цен на нефть
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 67 руб. впервые с 11 октября, следует из данных торгов.

Так, в 11:44 мск американская валюта продавалась за 67,02 руб. При этом на минимуме доллар торговался за 66,77 руб.

Евро в 11:44 торговался за 75,98 руб., максимум для европейской валюты составил 76 руб., а минимум — 75,72 руб.

2 ноября стоимость доллара на торгах впервые с 12 октября поднялась выше 66 руб. Ослабление рубля произошло на фоне снижения цен на нефть. Так, 1 ноября стоимость барреля марки Brent опустилась ниже $73.

При этом аналитики из Института Гайдара предположили, что при падении цен на нефть до $50–55 за баррель, курс доллара может повыситься до 80–90 руб.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    что ж ты делаешь, Трамп?)))
    тут весь Кремль и госдума за тебя шампанское пили ящиками за твою победу на выборах, а ты нас предал и пенсионный возраст нам повысил ))) …

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