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На Украине предложили «запретить зиму» из-за дорогого газа

Киев с 1 ноября поднял цены на газ для населения на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

9.11.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На Украине предложили запретить зиму из за дорогого газа
Член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник заявил, что власти должны перестать врать населению о возможности заморозки цен на газ для населения. Об этом он написал в своем Facebook.
В частности, он раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен газ для украинцев, в шутку предложив запретить зиму.

По его словам, поставщики газа будут все равно продавать газ по установленным ценам, и никакие законодательные инициативы этого не изменят.

«Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется. И они будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор», — отметил депутат.

На Украине с 1 ноября выросли цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется «выживать».

Повышение цен на газ — одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Миссия фонда в сентябре работала в украинской столице и, как сообщали СМИ, выдвинула четыре условия для получения нового кредита. Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Источник: РИА Новости


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