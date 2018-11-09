Победительниц фотокункурса «Бердская красавица-2019» выбрали в редакции «Курьер. Среда. Бердск»

Двенадцатый год подряд фотографии конкурсанток публиковались в газете и на сайте «Курьер. Среда. Бердск» и вызывали умиление и восторг.

За звание «Бердская красавица- 2019» боролись 56 участниц.

По присланным фотографиям отбирали красавиц 8 ноября в редакции «Курьер. Среда. Бердск». В этом году оценивали красавиц Мария Дьякова из магазина «Магия любви», Марина Лебедева из соляной пещеры «МариСоль», Татьяна Савельева из ювелирного салона «Леди», Наталья Голованова, независимый консультант «Мэри Кэй» и постоянный читатель Вадим Маслов.

За чашечкой чая жюри, просматривая фото в соцсетях, выбирали тех, кто достоин носить звание «Бердская красавица».

Учитывалась не только красота, но эффектность и оригинальность.

В итоге, 1 место завоевала Софья Филимонова. Ее необыкновенный взгляд очаровал всех членов жюри.

2 место досталось Виктории Ефимовой. Девушка покоряет естественностью и очарованием. 3 место получила Анастасия Лобанова.

Дополнительные номинации получили Людмила Даниленко (Мисс « Французский шарм») и Ангелина Есюкова (Мисс «Интрига »).

9 ноября в редакции «Курьер. Среда. Бердск» выбрали «Мисс Курьер».

Мужская половина редакция отдала свои голоса за Анну Коптеву. По мнению дизайнеров девушка очень фотогеничная и ярко получается на фотографиях.

Автор видео Елена Белоусова



Марина Лебедева, директор компании соляная пещера «МариСоль», третий раз подряд была в жюри конкурса. В этом году она отметила, что качество фотографий оставляло желать лучшего.

— Буквально 6-7 фотографий достойного качества, на которых видно как выглядит девушка. Выбирать было сложно, но три фаворитки определились практически сразу.

По ее мнению этот конкурс будет жить и процветать и дальше и на следующий год будет больше качественных фотографий.

Авто видео Елена Белоусова



Наталья Голованова, порекомендовала тем, кто решил поучаствовать в конкурсе тщательно отбирать фото. Если снимок качественный, где девушка представлена в лучшем свете, то шансы на победу очень высоки.

В ближайшее время победительницам конкурса «Бердская красавица» вручат ценные призы от спонсоров конкурса. Совсем скоро они предстанут на огромном календаре, который в течении всего следующего года будет украшать офисы и квартиры Бердска. Поздравляем победительниц!

Победительницам на календарь позвонить Елене по телефону: 8-983-315-11-31, с 9-18, в будние дни.

Фотоальбом «Бердская красавица -2019» ВКонтакте