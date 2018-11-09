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Возмущен учебниками истории мэр Бердска

Глава уверен, что 4-5 страниц о Великой Отечественной войне — непозволительно мало. Об этом он высказался на открытом уроке, посвященном подвигу Героя Советского Союза Петра Барбашова.

9.11.2018 Автор: Егор Сафронов Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Возмущен учебниками истории мэр Бердска

Открытый урок памяти героя прошел в бердском Доме дружбы

9 ноября в Бердском историко-художественном музее прошел открытый урок, посвященный памяти Героя Советского Союза Петра Барбашова.

Участники военных действий отвечали на вопросы кадетов, участников патриотических клубов, поисковиков, школьников и рассказывали о том, какая она — жизнь на войне.

— Наша задача состоит в том, чтобы молодое поколение стало духовно богаче, сильнее и могло противостоять всем проблемам современного мира. Я не хочу обижать составителей учебников по истории, но давать информацию о Великой Отечественной войне в 4-5 страницах — это неправильно, — высказался глава Бердска Евгений Шестернин в начале урока.

Важным моментом открытого урока стал просмотр фильма «Я памятью на верность присягну…». Он является краткой биографией Петра Барбашова, который 9 ноября в 1942 года под Владикавказом закрыл своим телом вражеских дот, дав возможность пройти советским войскам. Все зрители были тронуты увиденным.

Военные вспомнили, как теряли своих однополчан.

— Это очень тяжело. В своем батальоне я потерял 59 человек, и каждый человек для меня — громадная трагедия. Война — это ты ложишься под свист пуль и просыпаешься под свист пуль. Многие ветераны шутят, что, когда над головой ничего не свистит и не стреляет — это страшнее, чем моменты, когда идет стрельба. Когда происходит затишье — ожидаешь самого худшего, — поделился Герой Российской Федерации, полковник Дмитрий Ларинов.

Он участник конфликта в Нагорном Карабахе и первой чеченской войны.

— Что для Вас является героизмом? — спросили героя из зала.

— Героизм — состояние души в короткий промежуток времени, замешанный на патриотизме и любви к отчизне.

Урок закончился минутой молчания. Молодые люди уходили из зала под впечатлением: они не подозревали, что рядом с ними живут такие герои. А подвиг Петра Барбашова тронул ребят до глубины души.

Оказалось, что Бердск некоторым образом связан с героем-фронтовиком. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в городе живет родная сестра Петра Парфеновича Зинаида Илюшечкина. Она не смогла придти сегодня по состоянию здоровья, но обрадовала всех своим видеообращением с благодарностью за то, что ее брата помнят.

Бердчане намерены наладить более тесные связи с жителями Владикавказа, под которым на месте гибели героя сооружен мемориальный комплекс «Барбашово поле». Бердский Дом дружбы направил в Северную Осетию-Аланию открытое письмо с благодарностью за память и надеждой на будущее сотрудничество, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Возмущен учебниками истории мэр Бердска

В зале — школьники, кадеты, поисковики, ветераны, общественники


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