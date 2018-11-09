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Путин меняет состав Совета по правам человека при президенте

Грядет ротация СПЧ, в Совет могут попасть случайные люди.

9.11.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Путин меняет состав Совета по правам человека при президенте
До конца 2018 года в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) ожидается ротация, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, может смениться около половины членов Совета. «Сейчас новые кандидаты обсуждаются в администрации президента, ближе к декабрю этот список обсудит руководство администрации, после чего его представят президенту»,— пояснил собеседник издания.

Как уточнил другой источник «Ведомостей», в новый состав Совета не войдут люди, которые не принимают активного участия в его работе. При этом он допустил, что покинуть СПЧ могут и некоторые активные члены.

Информацию о грядущей ротации газете подтвердил член СПЧ Кирилл Кабанов: «Кто-то уйдет, кто-то останется. Какая численность будет у нового совета — непонятно, число членов может и уменьшиться». Председателя СПЧ Михаила Федотова о выходе из Совета уже уведомили сопредседатель «Клуба 2015» Сергей Воробьев, главный режиссер театра «Алеко» Алексей Козырев и телеведущий Максим Шевченко.

Список новых членов Совета будет утвержден указом президента Владимира Путина перед традиционной встречей с СПЧ в конце года. Дата встречи еще не выбрана. «Пока (встречи.— “Ъ”) с советом в графике президента нет»,— заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Ъ


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(2) Комментариев

  1. ывапр

    Путин не тем сейчас занимается,есть куда более важные вопросы.

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  2. Аноним

    «Совет по правам человека при президенте» — звучит как насмешка =)

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