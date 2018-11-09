Снизится до €500 с 1 января беспошлинный ввоз товара в Европу

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАК) с 2019 года снизит для физических лиц порог беспошлинного ввоза наземными видами транспорта товаров для личных целей на территорию стран ЕАЭС втрое — с €1,5 тыс. до €500. Документ, подписанный всеми членами комиссии, опубликован на правовом портале ЕАЭС.

Вес товара при этом не должен превышать 25 кг (ранее — не более 50 кг). Для ввоза товаров воздушными судами правила останутся теми же: норма — €10 тыс. или 50 кг.

Если цена или вес ввозимых товаров превысят установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара. За каждый 1 кг веса выйдет не меньше €4.

Ранее замминистра Минфина Илья Трунин сообщил, что на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года было принято решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза. Тогда договорились о снижении порога до €500 в месяц с 1 января 2019 года и до €200 в месяц с 1 января 2020 года.

Источник: Ъ