Безопасное движение на трассе Р-256 при строительстве вокзала организуют власти Бердска

Протокол совещания у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова по вопросу развития транспортной инфраструктуры, которое прошло в октябре, получила горадминистрация Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские чиновники на совещании в области собирались согласовать вопрос, связанный с примыканием вокзала при его строительстве с трассой Р-256.
Напомним, еще в мае текущего года мэр Бердска Евгений Шестернин призвал подчиненных участвовать в разработке проекта транспортного узла железнодорожного вокзала с учетом интересов жителей. Чтобы бердчане «не катались вдоль всего города, чтобы попасть на вокзал».
Проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали еще летом 2017 года. Много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.
Проект транспортно-пересадочного узла в Бердске включает в себя перехватывающую парковку на 250 мест, реконструкцию вокзала, перенос остановок муниципального и пригородного транспорта, инфраструктуру для инвалидов, кассу с билетами на межрегиональные и международные автобусные маршруты.
РЖД пообещали не сносить старый вокзал в Бердске, который горожане считают достопримечательностью, но который не относится к памятникам историко-культурного наследия.
Подготовительные работы к строительству нового железнодорожного вокзала начнутся в конце 2018 года. Строительство вокзала планируют завершить в 2020 году. Основные работы начнутся в 2019 году.
— В рамках данного совещания было определено федеральному управлению автомобильных дорог совместно с администрацией Бердска оформить сервитут на земельный участок для организации безопасного движения на перекрестке федеральной трассы Р-256 и ул. Горького. Также бердской горадминистрации в 2019 году разработать проектно-сметную документацию и в 2020 году запланировать осуществление строительно-монтажных работ по данному проекту, — сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.
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Если это та картинка, которую одобрили, то весь транспорт как и сейчас будет заезжать на вокзал со Спортивной а выезжать через Первомайскую.
Если поставят светофор(вместо которого поставили мост за 40 лимонов), то здравствуй пробка от Речкуновки до Веги.
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Судя по картинке, никакой транспортной развязки так и не придумали. Заезд со стороны Новосибирска и выезд в сторону Искитима с такого вокзала будет большой проблемой.
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