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Нужна помощь коллективного разума: почему вода из крана чуть теплая?

Направьте, знающие люди, куда звонить, идти, писать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

9.11.2018 6 коммент.
 
в рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

Здравствуйте,уважаемы согорожане.
Нужна помощь коллективного разума.
Уже два месяца у на в доме по Островского, 101 нет горячей воды, т.е. вода то из горячего крана течет, но температура этой воды не позволяет даже принять душ.
Управляющая компания(«Лига») футболит обращаться в КБУ, якобы они поставщики услуг, КБУ на мои звонки отвечает, что я первая звоню и они ничего не знают, пусть УК подают замеры температуры воды.
Короче, замкнутый круг.
Направьте, знающие люди, куда звонить, идти, писать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
Не знаю, только ли в нашем доме этот беспредел или на всем квартале.
Заранее благодарна за все советы, только без стеба, пожалуйста.


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(6) Комментариев

  1. Зверь

    Есть золотое правило,кому платишь деньги с того и спрашивай! Если в «лигу» то значит ей бумагу ,если в КБУ то им претензию,ну а дальше ГЖИ,суд и тд.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Макс

    Поставьте счётчик воды который считает от 40градусов,лью воду до тех пор пока горячая не пойдет, водонагреватель наконец ,все удобней чем сидеть по неделям без горячей воды

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Островского 1 а точно такая ситуация уже 2 месяца. Все собираюсь дойти до управляшки, да времени нет.Удобно и выгодно брать по полному тарифу гор. воды за чуть теплую воду. Молодцы!!!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Аноним

    Лучше сразу в ГЖИ. ГЖИ найдет кто за что отвечает без Вашего участие. Можете позвонить в Бердске есть отдел от ГЖИ.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. zizou

    Направьте, знающие люди, куда звонить, идти, писать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
    ===========================
    а водонагреватель — не?

    Thumb up 0 Thumb down 0

  6. Аноним

    Лучше сразу в ГЖИ!!! ГЖИ найдет кто за что отвечает без Вашего участия.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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