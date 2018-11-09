Нужна помощь коллективного разума: почему вода из крана чуть теплая?

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Есть золотое правило,кому платишь деньги с того и спрашивай! Если в «лигу» то значит ей бумагу ,если в КБУ то им претензию,ну а дальше ГЖИ,суд и тд.
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Поставьте счётчик воды который считает от 40градусов,лью воду до тех пор пока горячая не пойдет, водонагреватель наконец ,все удобней чем сидеть по неделям без горячей воды
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Островского 1 а точно такая ситуация уже 2 месяца. Все собираюсь дойти до управляшки, да времени нет.Удобно и выгодно брать по полному тарифу гор. воды за чуть теплую воду. Молодцы!!!
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Лучше сразу в ГЖИ. ГЖИ найдет кто за что отвечает без Вашего участие. Можете позвонить в Бердске есть отдел от ГЖИ.
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Направьте, знающие люди, куда звонить, идти, писать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
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а водонагреватель — не?
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Лучше сразу в ГЖИ!!! ГЖИ найдет кто за что отвечает без Вашего участия.
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