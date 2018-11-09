Нужна помощь коллективного разума: почему вода из крана чуть теплая?

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Здравствуйте,уважаемы согорожане.

Нужна помощь коллективного разума.

Уже два месяца у на в доме по Островского, 101 нет горячей воды, т.е. вода то из горячего крана течет, но температура этой воды не позволяет даже принять душ.

Управляющая компания(«Лига») футболит обращаться в КБУ, якобы они поставщики услуг, КБУ на мои звонки отвечает, что я первая звоню и они ничего не знают, пусть УК подают замеры температуры воды.

Короче, замкнутый круг.

Направьте, знающие люди, куда звонить, идти, писать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.

Не знаю, только ли в нашем доме этот беспредел или на всем квартале.

Заранее благодарна за все советы, только без стеба, пожалуйста.