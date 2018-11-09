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Хотите в поездку по святым местам?

Есть два билета.

9.11.2018 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
Осталось два места на поездку по Святым местам на 10 ноября!!!


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Фекальный подтоп многоэтажки устранят раз и навсегда власти Бердска США ввели санкции против здравниц Крыма Расстрелял 12 человек бывший морпех в баре Калифорнии

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Видимо такая и поездка, как само объявление :-D

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