Билборды с Путиным и призывом «праздновать Bяexit» появились в Лондоне

Группа Proud Bear разместила пародийные билборды с Владимиром Путиным и Борисом Джонсоном в Лондоне. Так в Proud Bear хотели подчеркнуть «роль» агентов ГРУ в выходе Британии из Евросоюза

В Лондоне группа активистов разместила несколько пародийных плакатов с фотографией президента Владимира Путина и благодарностью за «вклад» в выход Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Рекламные щиты выкупила группа активистов Proud Bear. На двух из них одинаковые фотографии подмигивающего Путина на голубом фоне, но разные надписи: «Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT означает BЯEXIT». «R» в слове Brexit заменена на русскую «Я». Слоган «Brexit означает Brexit» используется сторонниками окончательного выхода Британии из Евросоюза. На еще одном плакате изображен бывший глава МИД Британии Борис Джонсон с российскими флагами и подписью: «Спасибо тебе, BOЯIS».

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx

— Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 ноября 2018 г.