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Билборды с Путиным и призывом «праздновать Bяexit» появились в Лондоне

Разместившая плакаты группа состоит из «российских агентов ГРУ», которые «годами помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов».

9.11.2018 Фото: s0.rbk.ru Один комментарий
 
Билборды с Путиным и призывом «праздновать Bяexit» появились в Лондоне

Группа Proud Bear разместила пародийные билборды с Владимиром Путиным и Борисом Джонсоном в Лондоне. Так в Proud Bear хотели подчеркнуть «роль» агентов ГРУ в выходе Британии из Евросоюза
В Лондоне группа активистов разместила несколько пародийных плакатов с фотографией президента Владимира Путина и благодарностью за «вклад» в выход Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Рекламные щиты выкупила группа активистов Proud Bear. На двух из них одинаковые фотографии подмигивающего Путина на голубом фоне, но разные надписи: «Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT означает BЯEXIT». «R» в слове Brexit заменена на русскую «Я». Слоган «Brexit означает Brexit» используется сторонниками окончательного выхода Британии из Евросоюза. На еще одном плакате изображен бывший глава МИД Британии Борис Джонсон с российскими флагами и подписью: «Спасибо тебе, BOЯIS».

В заявлении Proud Bear в Twitter говорится, что группа состоит из «российских агентов ГРУ», которые «годами помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов». «Группа надеется противодействовать недавней необоснованной негативной огласке в отношении ГРУ, размещая рекламные объявления, в которых подчеркивается их [агентов ГРУ] роль в освобождении Британии от Евросоюза», — указано на сайте.​ На своем сайте Proud Bear собирает средства на выкуп цифрового билборда в центре Лондона — на станции Ватерлоо.

Reuters удалось связаться с представителем группы Proud Bear, который в ответ прислал заявление на русском. В нем сказано, что «группа обеспокоена состоянием российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы». Proud Bear также выразила солидарность с российскими журналистами, но представитель отказался говорить, кто стоит за этой акцией, добавляет агентство.

Британские власти ранее заявляли, что им не удалось найти доказательств вмешательства России в голосование по статусу Великобритании в 2016 году, в результате которого страна решила выйти из Евросоюза.

Британия заявляет, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которые были в Солсбери в день отравления Скрипалей. Петров и Боширов в интервью говорили, что не имеют отношения к разведке и ездили в Британию как туристы.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Гость

    НВР: Нашим бы тоже приколоться! Поставить памятник Петрову и Боширову — «За БРЕКСИТ!» — две мужские фигуры с флаконами «шанель» в руках, около некой двери??!
    Не, ну а чё?! =-O

    Thumb up 1 Thumb down 0

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