США ввели санкции против здравниц Крыма

Введенные США санкции в отношении крымских санаториев работают на их популяризацию, на полуострове ждут американских туристов, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее сообщалось, что власти США расширили санкционный список против РФ, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. В частности, в список вошли крымские санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».

«Мы с большим удовольствием восприняли новые санкции США в отношении крымских санаториев. Речь идет однозначно о популяризации Крыма за деньги наших «друзей» в США. Граждане США — они же прогрессивные, поэтому обязательно изучат всю информацию о санаториях, которые подпали под санкции. Они узнают, что в Крыму все спокойно, можно получить весь комплекс лечебных процедур, причем, дешевле, чем в их стране», — сказал он.

Черняк отметил, что с начала года в Крыму побывали представители 132 стран — впервые с 1991 года.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Источник: ТАСС