«Мне по барабану: Ефремов ответил на предложение Госдумы лишить его звания

Фекальный подтоп многоэтажки устранят раз и навсегда власти Бердска
США ввели санкции против здравниц Крыма
Расстрелял 12 человек бывший морпех в баре Калифорнии
Из-за морозов в режим повышенной готовности приведены спасатели Бердска
Новый автобус за 3 млн рублей появится в парке пассажирского АТП Бердска
Поднять налог на вмененный доход для местного бизнеса требуют депутаты Бердска
«Серебро» областного первенства по волейболу завоевала команда Бердска
Билборды с Путиным и призывом «праздновать Bяexit» появились в Лондоне
Платить за «воздух» при вывозе мусора не хочет частный сектор Бердска
Свобода слова и мысли гарантированна конституцией. Закройте свой рот «депутат»
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Пусть бухтит в своём статусе. Но и алкоголизм,для которого рот открыт, своё дело сделает.
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Дали звание за профессиональную работу, а лишить за свои мысли и длинный язык. Вот и ответ что важнее для власти лояльность или профессионализм
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Много же в нашей культуре власовского барахла!
Великодушие русских людей многие истолковывают как слабость! Таких михаилов надо наказывать презрением, отторжением и забвением! И поменьше транслировать, что «оно» сказало, подумало, предложило!
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