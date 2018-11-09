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«Мне по барабану: Ефремов ответил на предложение Госдумы лишить его звания

Депутаты ополчились на артиста после того, как он выступил в эфире украинской радиостанции.

9.11.2018 Фото: wikimedia.org 4 коммент.
 
Мне по барабану: Ефремов ответил на предложение Госдумы лишить его звания
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал предложение лишить российского актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после того как он дал интервью украинской радиостанции.

По словам Бортко, Ефремов был удостоен этого звания за свой талант, а не за высказывания. При этом он заявил, что категорически не согласен с тем, что он говорит. «И не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело», — сказал депутат РИА Новости.
Сам Ефремов заявил, что ему это безразлично.

«Мне по барабану», — приводит слова актера агентство ФАН.

СМИ ранее сообщали, что член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказал предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста России после его высказываний в эфире украинской радиостанции. По мнению депутата, этот шаг позволит создать механизм отзыва почетных званий у деятелей искусства, позорящих его.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Свобода слова и мысли гарантированна конституцией. Закройте свой рот «депутат» :-!

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  2. Аноним

    Дали звание за профессиональную работу, а лишить за свои мысли и длинный язык. Вот и ответ что важнее для власти лояльность или профессионализм

    Thumb up 7 Thumb down 3

  3. Гость

    Много же в нашей культуре власовского барахла!
    Великодушие русских людей многие истолковывают как слабость! Таких михаилов надо наказывать презрением, отторжением и забвением! И поменьше транслировать, что «оно» сказало, подумало, предложило! 8)

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