«Мне по барабану: Ефремов ответил на предложение Госдумы лишить его звания

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко прокомментировал предложение лишить российского актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после того как он дал интервью украинской радиостанции.

По словам Бортко, Ефремов был удостоен этого звания за свой талант, а не за высказывания. При этом он заявил, что категорически не согласен с тем, что он говорит. «И не только я, а что называется большинство нашего народа — это другое дело», — сказал депутат РИА Новости.

Сам Ефремов заявил, что ему это безразлично.

«Мне по барабану», — приводит слова актера агентство ФАН.

СМИ ранее сообщали, что член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказал предложение лишить Ефремова звания заслуженного артиста России после его высказываний в эфире украинской радиостанции. По мнению депутата, этот шаг позволит создать механизм отзыва почетных званий у деятелей искусства, позорящих его.

Источник: РИА Новости