«Серебро» областного первенства по волейболу завоевала команда Бердска

8 ноября в Бердске завершился финал первенства Новосибирской области по волейболу среди юношей 2002-2003 г.р. На предварительном этапе первенства участвовало 11 команд из Новосибирской области, которые были разделены на 2 подгруппы. В финал вышли три лучших команды из каждой подгруппы, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Бердский Дом Спорта «Авангард» стал площадкой финальных встреч юношеского первенства. Впервые в истории областного волейбола наравне с командами из городов и районных центров были допущены команды Новосибирска, в том числе и СДЮШОР «Локомотив».

Бердская сборная одержала уверенную победу в четырех встречах с коллективами из Куйбышева, Искитима, Новосибирского центра игровых видов спорта и Новосибирского клуба «Ефремово», но в игре со сборной «Локомотива» чуда не случилось – бердчане проиграли.

ТОП-3 на первенстве НСО стали команды СДЮШОР «Локомотив» — 1 место, Бердск СШ «Авангард» — 2 место и ЦИВС Новосибирск — 3 место. Бердчане гордятся своим результатом, ведь игроки сборной «Локомотив» это ребята прошедшие отбор на уровне страны.

Тренер «Авангарда» Анатолий Скоробогатов доволен своими подопечными. Комментируя итоги турнира, он подчеркивает профессиональный рост игроков сборной города Бердска и постепенный переход от юношеского волейбола к взрослому уровню. Также наставник отмечает успех своей команды благодаря игре связующего Вячеслава Болтухина, доигровщика Кирилла Власова, диагонального игрока Андрея Бедарева и блокирующего Романа Чижменко. Стоит отметить, что Роман Чижменко получил приглашение в юношескую сборную «Локомотива», это уже второе приглашение бердского волейболиста в профессиональную команду за последний год.