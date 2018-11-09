КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 3-ю квартиру
Продам 1-ю Морская 29а 89133732528 Ирина.
продам квартиру
Продам студию в Центре!
продам
продам
продам 8913 382 3640 Наталья Семеновна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фекальный подтоп многоэтажки устранят раз и навсегда власти Бердска

США ввели санкции против здравниц Крыма

Расстрелял 12 человек бывший морпех в баре Калифорнии

Из-за морозов в режим повышенной готовности приведены спасатели Бердска

Новый автобус за 3 млн рублей появится в парке пассажирского АТП Бердска

Поднять налог на вмененный доход для местного бизнеса требуют депутаты Бердска

«Серебро» областного первенства по волейболу завоевала команда Бердска

Билборды с Путиным и призывом «праздновать Bяexit» появились в Лондоне

Платить за «воздух» при вывозе мусора не хочет частный сектор Бердска

Фотомарафон «Селфи с мамой» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


«Серебро» областного первенства по волейболу завоевала команда Бердска

Тренер бердского «Авангарда» отметил профессиональный рост игроков сборной города и постепенный переход от юношеского волейбола к взрослому уровню.

9.11.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Серебро областного первенства по волейболу завоевала команда Бердска

Бердск имеет сильную школу волейбола

8 ноября в Бердске завершился финал первенства Новосибирской области по волейболу среди юношей 2002-2003 г.р. На предварительном этапе первенства участвовало 11 команд из Новосибирской области, которые были разделены на 2 подгруппы. В финал вышли три лучших команды из каждой подгруппы, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.

Бердский Дом Спорта «Авангард» стал площадкой финальных встреч юношеского первенства. Впервые в истории областного волейбола наравне с командами из городов и районных центров были допущены команды Новосибирска, в том числе и СДЮШОР «Локомотив».

Бердская сборная одержала уверенную победу в четырех встречах с коллективами из Куйбышева, Искитима, Новосибирского центра игровых видов спорта и Новосибирского клуба «Ефремово», но в игре со сборной «Локомотива» чуда не случилось – бердчане проиграли.

ТОП-3 на первенстве НСО стали команды СДЮШОР «Локомотив» — 1 место, Бердск СШ «Авангард» — 2 место и ЦИВС Новосибирск — 3 место. Бердчане гордятся своим результатом, ведь игроки сборной «Локомотив» это ребята прошедшие отбор на уровне страны.

Тренер «Авангарда» Анатолий Скоробогатов доволен своими подопечными. Комментируя итоги турнира, он подчеркивает профессиональный рост игроков сборной города Бердска и постепенный переход от юношеского волейбола к взрослому уровню. Также наставник отмечает успех своей команды благодаря игре связующего Вячеслава Болтухина, доигровщика Кирилла Власова, диагонального игрока Андрея Бедарева и блокирующего Романа Чижменко. Стоит отметить, что Роман Чижменко получил приглашение в юношескую сборную «Локомотива», это уже второе приглашение бердского волейболиста в профессиональную команду за последний год.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фекальный подтоп многоэтажки устранят раз и навсегда власти Бердска США ввели санкции против здравниц Крыма Расстрелял 12 человек бывший морпех в баре Калифорнии

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика